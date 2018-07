Pallanuoto femminile, Europei Barcellona 2018: verso Italia-Ungheria. Si gioca per entrare in zona medaglie

Adesso non si può più sbagliare: dopo il terzo posto nel girone, l’Italia si appresta a vivere la fase ad eliminazione diretta degli Europei di pallanuoto femminile. Avversaria ai quarti di finale delle ragazze del CT Fabio Conti sarà l’Ungheria, che ha perso con la Spagna ma ha battuto la Russia, chiudendo seconda nell’altro raggruppamento. La sfida si terrà domani alle ore 18.30.

Come arrivano le due formazioni al duello rusticano? Le magiare ci arrivano avendo segnato 98 reti, con il 55% di efficacia realizzativa, mentre l’Italia è a 68 gol con poco più del 40%. Molto similari i dati in superiorità numerica: 23 reti a testa, con qualche occasione fallita in più per le magiare.

Le principali bocche da fuoco ungheresi sono Gurisatti e Keszthelyi, appaiate a quota 16 reti, mentre per l’Italia la migliore è stata Arianna Garibotti con 14 gol. Di contro l’Italia però ha subito soltanto 21 reti ed è la seconda miglior difesa, mentre l’Ungheria di gol ne ha subiti 32 ed è la peggiore delle sei squadre che ambiscono al titolo.

Italia ed Ungheria si sono affrontate alla vigilia degli Europei nel torneo di Rotterdam, impattando per 9-9. Questa è la rosa dell’Ungheria: Gangl, E. Toth; Garda, Gyongyossi, Szucs; Csabai, Gurisatti, A. Illes, Horvath, Keszthelyi, Szilagyi, Leimeter, Parkes. CT: Biro.













Foto: katacarix Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it