Pallanuoto femminile, Europei Barcellona 2018: verso Italia-Francia. Il Setterosa deve vincere di goleada e sperare

Si chiude la fase a gironi anche per quanto concerne gli Europei femminili di pallanuoto: già note le otto squadre qualificate ai quarti, restano da assegnare le posizioni in ciascun raggruppamento e la situazione è alquanto intricata. L’Italia dovrà attendere la fine di tutti i match per conoscere la quadra che sfiderà lunedì 23 nei quarti.

La Francia in linea teorica ci potrebbe ancora scavalcare in classifica, ragion per cui oggi innanzitutto sarà necessario non perdere per confermare la terza piazza. Occorre però una vittoria, ed anche molto larga, per raggiungere il secondo posto: l’Italia deve battere la Francia con 15 reti di scarto per poi poter sperare in una vittoria della Grecia sull’Olanda, in quel caso anche di misura.

Le transalpine non saranno un ostacolo insormontabile, anzi, nel match d’esordio del Setterosa ai Giochi del Mediterraneo, hanno ceduto 11-3. A Barcellona occorre centrare il secondo posto, per incrociare la terza dell’altro raggruppamento, e anche lì la situazione è piuttosto complessa: Spagna, Ungheria e Russia potrebbero anche arrivare tutte a 12 punti.













Foto: katacarix Shutterstock.com

