Pallanuoto femminile, Europei Barcellona 2018: Italia-Olanda, il Setterosa deve reagire

Questa sera bisogna rialzare la testa dopo lo stop contro la Grecia: il Setterosa torna in acqua, ancora alle ore 20.30, per affrontare l’Olanda nella terza giornata della fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile. A Barcellona le azzurre hanno bisogno di una vittoria per ipotecare il secondo posto dopo aver visto allontanarsi il primato.

La squadra olandese al momento è in testa al raggruppamento, ma ha affrontato finora Croazia ed Israele, in due gare che si sono rivelate essere poco più che degli allenamenti. Le neerlandesi infatti hanno messo a segno nelle due sfide 41 reti subendone soltanto 3 in 64 minuti di gioco.

L’Olanda il 23 marzo ci ha sconfitti per 8-6 nei quarti della Final Six di Europa Cup, ma il 5 luglio ha ceduto alle azzurre per 8-7 a domicilio nello Spido Dutch Trophy disputato a Rotterdam: un successo per parte dunque nei due più recenti scontri diretti stagionali, la gara si preannuncia equilibrata.

Di seguito la rosa del team olandese.

Olanda: Aarts, Willemsz; D. Genee, Koolhaas, Voorvelt; Megens, Rogge, Stomphorst, Sleeking, Van der Sloot, Wolves; Sevenich, Joustra. CT: Havenga.













