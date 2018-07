Pallanuoto femminile, Europei Barcellona 2018: Italia-Francia 11-3, terzo successo per il Setterosa ed ai quarti di finale con fiducia

Agli Europei di Barcellona è arrivato il terzo successo per il Setterosa, che si è imposto contro la Francia (11-3). Dopo la rotonda vittoria contro la Croazia, la squadra di Fabio Conti ha messo in acqua una buona prestazione, centrando il bersaglio grosso contro le transalpine con uno score netto. Sugli scudi Arianna Garibotti, autrice di un poker di reti. Bel Paese che con questo successo si è assicurata il terzo posto nel raggruppamento in attesa di sapere chi sarà la prossima avversaria nei quarti di finale.

La cronaca

Pronti, via e subito azzurre avanti 2-0. Una conclusione potente di Chiara Tabani che trova colpevolmente impreparata l’estremo difensore transalpino Lorene Derenty. Una partenza positiva per la ragazze di Conti che in controfuga trovano il raddoppio firmato da Elisa Queirolo. Improvvisamente però le giocatrici nostrane abbassano i ritmi, concedendo tre superiorità numeriche alle avversarie con troppa facilità. E’ brava Estelle Minot ad approfittare della situazione trovando la via della rete. A 1’08” dal termine ci pensa Silvia Avegno a sfruttare ottimamente un 6 contro 5, portando lo score sul 3-1 al termine del primo periodo.

Nel secondo parziale, dopo un palo di Roberta Bianconi, è Giulia Emmolo ad essere letale nella quarta superiorità numerica concessa dalla retroguardia francese. Azzurre che spingono in questa fase ed è Arianna Garibotti con una splendida conclusione sotto l’incrocio dei pali a realizzare la cinquina italica (5-1). Italiane che, come in precedenza, si rilassano e concedono una rete evitabile ad Audrey Daule.

Nella terza frazione dopo qualche errore di troppo, fallendo delle chance non impossibili, Garibotti interrompe il digiuno (6-2) mentre la Francia non trova la terza marcatura, centrando per due volte consecutive i montanti della porta di Gorlero. E’ sempre della numero 3 la settima rete, sfruttando l’espulsione in proprio favore. Nell’ultimo periodo è ancora Garibotti a dar fiato alle trombe, siglando la quarta rete personale. Il passivo aumenta in favore delle italiane e sono Queirolo ed Emmolo a portare il Setterosa in doppia cifra. Dilagante l’Italia nell’ultimo quarto e si sblocca anche Bianconi. Mahieu sigla la terza segnatura per la Francia che però non cambia la storia.













Foto: katacarix / Shutterstock.com