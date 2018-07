Pallanuoto femminile, Europei Barcellona 2018: Francia-Italia 3-11. Le pagelle del Setterosa

Nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile il Setterosa ha battuto la Francia per 11-3, puntellando il terzo posto nel raggruppamento. Ora, dall’esito di Grecia-Olanda dipenderà la posizione finale delle azzurre, che potrebbero essere anche seconde (ma le elleniche dovrebbero vincere con otto reti di scarto, risultato abbastanza improbabile). In chiusura di giornata Spagna-Russia determinerà l’avversaria delle azzurre ai quarti di finale. Di seguito le pagelle del Setterosa della sfida contro le transalpine.

ITALIA 6.5

Gorlero, 6.5: nove parate, alcune di pregevole fattura, su dodici conclusioni che sono arrivate. Continua l’ottimo momento di forma della numero 1 azzurra. Assist per la controfuga vincente di Emmolo.

Tabani, 6.5: trova il gol, poi si impone per una prestazione difensiva di alto livello.

Garibotti, 8: la miglior italiana in vasca. Poker con grandi conclusioni, poi aiuta le compagne in difesa. Encomiabile.

Avegno, 6.5: un assist ed una rete in superiorità numerica per lei. Buona la prestazione anche in fase difensiva.

Queirolo, 7: la nostra capitana si è caricata la squadra sulle spalle, andando in rete due volte, servendo quattro assist

Aiello, 5.5: oggi la sua prestazione è stata più in difesa che in attacco, dove soltanto una volta ha tentato la conclusione.

Picozzi, 5: partita sottotono. Gravata immediatamente di due falli, Conti la tiene a lungo in panchina, ma al rientro subisce la definitiva.

Bianconi, 6: una sola rete per lei, nonostante le tante conclusioni. Battuta due volte allo sprint.

Emmolo, 7: due reti per lei, una in superiorità ed una in controfuga, oltre ad un assist.

Palmieri, 5: anche oggi molto fallosa. Nessuna rete per lei, spesso è costretta a lavorare palloni sporchi.

Gragnolati, 5.5: prova ad andare a referto ma non raggiunge l’obiettivo quest’oggi.

Dario, 5.5: poco utilizzata, anche per un colpo subito. Non lascia il segno in fase offensiva, fa il suo dovere in difesa.

Lavi, ne.

CT Conti, 6.5: obiettivo minimo raggiunto, ma non arriva la goleada che serviva per sperare il secondo posto. Si lavora in ottica seconda fase, ma ai quarti sarà già battaglia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katacarix Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it