Pallanuoto femminile, Europei 2018: Setterosa sconfitto dalla Russia, l’Italia chiude al sesto posto

Si conclude con una sconfitta un torneo mai stato al top per quanto riguarda il Setterosa. L’Italia si è arresa nella finale per il quinto posto degli Europei di pallanuoto per 14-8 alla Russia, apparsa molto più in palla, in un match che comunque significava poco, tra due compagini uscite sconfitte nei quarti di finale.

Le parole di Fabio Conti alla Federnuoto nel post partita: “Il bilancio non può essere positivo perché non abbiamo vinto nessuna delle partite giocate contro le squadre di prima fascia. Però l’europeo dice che, malgrado la fase di rinnovamento, siamo al livello di tutte le altre, così come dice che dobbiamo continuare a lavorare per migliorare gli automatismi e diventare più cinici in fase offensiva. Sia lo staff sia le ragazze conoscono il percorso da affrontare. L’obiettivo stagionale era duplice: conquistare una medaglia e inserire nel gruppo ragazze che garantissero ciclicità. Siamo riusciti ad allargare la rosa, non a salire immediatamente sul podio. La partita con la Russia ha un peso relativo. Le ragazze hanno provato a giocare con intensità; sotto nel punteggio hanno un po’ mollato. Tra un anno ci presenteremo ai mondiali con maggiore equilibrio e solidità”.

Italia-Russia 8-14

Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti 1, Avegno, Queirolo 2, Aiello 1, Picozzi, Bianconi 2, Emmolo 2, Palmieri, Gragnolati, Dario, Lavi. Coach Conti.

Russia: Verkhoglyadova, Vakhitova 1, Prokofyeva 2, Karimova 1, Borisova, Gorbunova 2, Serzhantova 1, Simanovich 4, Timofeeva, Churzina 1, Ivanova 1, Rizhkova 1, Karnaukh. Coach Gaidukov.

Arbitri: Dutilh-Duman (Ned) e Santos (Por).

Note: parziali 3-3, 3-5, 1-5, 1-1. Uscite per limite di falli Gorbunova e Borisova (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 5/15 + 2 rigori falliti da Bianconi (parato) a 3’20 del primo tempo e da Garibotti (palo) a 7’54 del terzo tempo; Russia 4/8. In porta Karnaukh della Russia. Spettatori 500 circa.