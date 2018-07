LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali hockey prato in DIRETTA: azzurre per un nuovo colpaccio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, secondo incontro per quanto riguarda la nazionale femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra. Le azzurre vogliono continuare a far sognare i tifosi del Bel Paese dopo lo spettacolare trionfo all’esordio per 3-0 sulla Cina: l’avversario, ancora una volta asiatico, non è dei più facili (numero 9 del ranking mondiale, rispetto alla diciassettesima piazza di Tiddi e compagne), ma non ha iniziato l’avventura iridata al meglio perdendo per 7-0 con l’Olanda. Con una vittoria la squadra di Roberto Carta sarebbe già certa della seconda piazza nel girone, un risultato insperato alla vigilia della manifestazione, mentre un punto darebbe la certezza del passaggio del turno, obiettivo fissato prima della partenza per l’Inghilterra.

Foto: FB FIH