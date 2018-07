Beach volley, Europei Under 22 Jurmala. Puccinelli/Traballi vincono il girone, Cappio/Windisch sono secondi: c’è la Svizzera all’orizzonte

Si chiude una prima fase quasi trionfale per l’Italbeach impegnata al Campionato Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia. Tre vittorie su altrettante partite per Puccinelli/Traballi che sono già agli ottavi e due vittorie su tre per Cappio/Windisch che dovranno passare dai sedicesimi di finale. Per entrambe le coppie italiane si profila un ottavo di finale da far tremare i polsi contro coppie svizzere che hanno già esperienze nel World Tour e, dopo quanto è successo agli Europei assoluti in Olanda, un po’ di timore gli elvetici lo incutono ai binomi azzurri.

Nel torneo femminile Puccinelli/Traballi fanno la voce grossa e demoliscono con un secco 2-0 (21-12, 21-14) le temute tedesche Körtzinger/Klinke vincendo la terza sfida su tre del girone preliminare. Un successo che permette alle azzurre di accomodarsi già agli ottavi di finale dove domani alle 12.20 attendono la vincente della sfida tra le favorite svizzere Böbner/Vergé-Dépré e le bielorusse Siakretava/Chabai. Zoe Vergé-Dépré, assieme alla sorella Anouk, ha eliminato Menegatti/Giombini ai sedicesimi dell’ultimo campionato Europeo assoluto.

Nel torneo maschile era iniziata bene la giornata di Cappio/Windisch che avevano bissato il successo di ieri battendo 2-0 (21-16, 21-16) i padroni di casa lettoni Aispurs/Belerts, poi nella sfida decisiva per l’ingresso agli ottavi di finale gli azzurri sono usciti sconfitti 2-1 (21-16, 19-21, 15-9) contro la coppia spagnola Huerta/Huerta. una battuta d’arresto che costa agli azzurri il passaggio dai sedicesimi di finale domattina alle 10.40 contro i danesi Brinck/Skovmark. In caso di vittoria gli azzurri agli ottavi di finale affronterebbero la coppia svizzera Breer/Haussener, testa di serie numero 8 e già al via di alcuni tornei del World Tour.

TORNEO FEMMINILE

Pool H

Nezir/Vence (Tur)-Helland-Hansen/Olimstad (Nor) 0-2 (16-21, 15-21), Guyot Polverini/Vieira (Fra)-Krmpotic/Kezeric (Cro) 2-0 (21-6, 21-10), Helland-Hansen/Olimstad (Nor)-Krmpotic/Kezeric (Cro) 2-0 (21-6, 21-10), Guyot Polverini/Vieira (Fra)-Nezir/Vence (Tur) 0-2 (23-25, 15-21), Nezir/Vence (Tur), Krmpotic/Kezeric (Cro) 2-0 (21-8, 21-16), Guyot Polverini/Vieira (Fra)-Helland-Hansen/Olimstad (Nor) 2-0 (21-6, 21-10).

Pool G

Cherednichenko/Shumeiko (Ukr)-Deev/Chorin (Isr) 0-2 (16-21, 12-21), Kotlasova/Resova (Cze)-Bocharova/Voronina (Rus) 0-2 (15-21, 27-29), Deev/Chorin (Isr)-Bocharova/Voronina (Rus) 0-2 (16-21, 11-21), Kotlasova/Resova (Cze)-Cherednichenko/Shumeiko (Ukr) 2-0 (22-20, 21-15), Cherednichenko/Shumeiko (Ukr)-Bocharova/Voronina (Rus) 2-1 (22-20, 11-21, 16-14), Kotlasova/Resova (Cze)-Deev/Chorin (Isr) 2-0 (21-19, 21-11).

Pool F

Siakretava/Chabai (Blr)-Nikolova/Duleva (Bul) 2-0 (21-7, 21-18), Kloda/Ceynowa (Pol)-Hoffmann/Schulz (Ger) 2-0 (21-13, 21-15), Nikolova/Duleva (Bul)-Hoffmann/Schulz (Ger) 0-2 (11-21, 5-21), Kloda/Ceynowa (Pol)-Siakretava/Chabai (Blr) 1-2 (21-14, 21-23, 13-15), Siakretava/Chabai (Blr)-Hoffmann/Schulz (Ger) 0-2 (14-21, 18-21), Kloda/Ceynowa (Pol)-Nikolova/Duleva (Bul) 2-0 (21-6, 21-13).

Pool E

Sinisalo/Prihti (Fin)-Ramadani/Hasani (Kos) 2-0 (21-16, 21-17), Zobnina/Vasiliauskaite (Ltu)-Grosberga/Briede (Lat) 2-1 (21-17, 19-21, 15-9), Ramadani/Hasani (Kos)-Grosberga/Briede (Lat) 0-2 (8-21, 13-21), Zobnina/Vasiliauskaite (Ltu)-Sinisalo/Prihti (Fin) 0-2 (14-21, 17-21), Sinisalo/Prihti (Fin)-Grosberga/Briede (Lat) 2-1 (21-10, 18-21, 15-6), Zobnina/Vasiliauskaite (Ltu)-Ramadani/Hasani (Kos) 2-0 (21-15, 21-14).

Pool D

Vaida/Alupei (Rou)-Hollas/Soomets (Est) 0-2 (19-21, 9-21), Böbner/Vergé-Dépré (Sui)-Álvarez/Carro (Esp) 1-2 (21-16, 29-31, 12-15), Vaida/Alupei (Rou)-Álvarez/Carro (Esp) 0-2 (7-21, 15-21), Böbner/Vergé-Dépré (Sui)-Hollas/Soomets (Est) 2-0 (21-16, 21-16), Álvarez/Carro (Esp)-Hollas/Soomets (Est) 2-1 (21-15, 19-21, 15-8), Böbner/Vergé-Dépré (Sui)-Vaida/Alupei (Rou) 2-0 (21-17, 23-21).

Pool C

Puccinelli/Traballi (Ita)-Brailko/Namike (Lat) 2-1 (18-21, 24-22, 15-11), Körtzinger/Klinke (Ger)-Schade/Stief (Den) 2-0 (21-10, 21-19), Puccinelli/Traballi (Ita)-Schade/Stief (Den) 2-0 (21-15, 21-8), Körtzinger/Klinke (Ger)-Brailko/Namike (Lat) 2-0 (21-12, 21-6), Schade/Stief (Den)-Brailko/Namike (Lat) 0-2 (13-21, 10-21), Körtzinger/Klinke (Ger)-Puccinelli/Traballi (Ita) 0-2 (12-21, 14-21).

Pool B

Klinger/Klinger (Aut)-Buser/Lutz (Sui) 2-1 (21-18, 19-21, 15-8), Makroguzova/Kholomina (Rus)-Evans/Austin (Eng) 2-0 (21-13, 21-11), Klinger/Klinger (Aut)-Evans/Austin (Eng) 2-1 (19-21, 21-12, 15-10), Makroguzova/Kholomina (Rus)-Buser/Lutz (Sui) 2-0 (21-12, 21-7), Evans/Austin (Eng)-Buser/Lutz (Sui) 2-0 (21-19, 21-16), Makroguzova/Kholomina (Rus)-Klinger/Klinger (Aut) 2-0 (21-13, 21-14).

Pool A

Stam/van Driel (Ned)-Blizmanova/Sandanusova (Svk) 2-0 (21-9, 21-8), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Orbán/Harmat (Hun) 2-0 (21-7, 21-11), Stam/van Driel (Ned)-Orbán/Harmat (Hun) 2-0 (21-7, 21-9), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Blizmanova/Sandanusova (Svk) 2-0 (21-4, 21-6), Orbán/Harmat (Hun)-Blizmanova/Sandanusova (Svk) 0-2 (22-24, 20-22), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Stam/van Driel (Ned) 2-0 (25-23, 24-22).

Sedicesimi di finale: Körtzinger/Klinke (Ger)-Hollas/Soomets (Est), Stam/van Driel (Ned)-Brailko/Namike (Lat), Zobnina/Vasiliauskaite (Ltu)-Guyot Polverini/Vieira (Fra), Böbner/Vergé-Dépré (Sui)-Siakretava/Chabai (Blr), Nezir/Vence (Tur)-Evans/Austin (Eng), Klinger/Klinger (Aut)-Blizmanova/Sandanusova (Svk), Kotlasova/Resova (Cze)-Grosberga/Briede (Lat), Hoffmann/Schulz (Ger)-Deev/Chorin (Isr).

TORNEO MASCHILE

Pool H

John/Sowa (Ger)-Petrov/Stoyanov (Bul) 2-0 (21-11, 21-19), Breer/Haussener (Sui)-Pascariuc/Kopschar (Aut) 2-0 (21-16, 21-10), Petrov/Stoyanov (Bul)-Pascariuc/Kopschar (Aut) 0-2 (19-21, 13-21), Breer/Haussener (Sui)-John/Sowa (Ger) 2-1 (12-21, 21-18, 15-9), John/Sowa (Ger)-Pascariuc/Kopschar (Aut) 2-0 (21-10, 21-17), Breer/Haussener (Sui)-Petrov/Stoyanov (Bul) 2-0 (21-10, 21-11).

Pool G

Cappio/Windisch (Ita)-Poole/Jones (Eng) 2-0 (21-17, 22-20), Huerta/Huerta (Esp)-Aispurs/Belerts (Lat) 2-0 (21-16, 21-12), Poole/Jones (Eng)-Aispurs/Belerts (Lat) 2-1 (21-19, 13-21, 15-9), Huerta/Huerta (Esp)-Cappio/Windisch (Ita) 2-1 (21-16, 19-21, 15-9), Cappio/Windisch (Ita)-Aispurs/Belerts (Lat) 2-0 (21-16, 21-16), Huerta/Huerta (Esp)-Poole/Jones (Eng) 2-1 (21-16, 18-21, 17-15).

Pool F

Knasas/Stankevicius (Ltu)-Bán/Rozgonyi (Hun) 2-0 (21-17, 21-18), Lewicki/Kruk (Pol)-Susam/Ozdemir (Tur) 0-2 (18-21, 13-21), Bán/Rozgonyi (Hun)-Susam/Ozdemir (Tur) 0-2 (13-21, 17-21), Lewicki/Kruk (Pol)-Knasas/Stankevicius (Ltu) 0-2 (12-21, 14-21), Knasas/Stankevicius (Ltu)-Susam/Ozdemir (Tur) 2-0 (21-16, 21-18), Lewicki/Kruk (Pol)-Bán/Rozgonyi (Hun) 2-1 (21-17, 13-21, 15-9).

Pool E

Topio/Marttila (Fin)-Masuri/Cohen (Isr) 2-1 (17-21, 21-15, 15-12), Platre/Nicole (Fra)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 0-2 (18-21, 17-21), Masuri/Cohen (Isr)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 1-2 (21-16, 16-21, 11-15), Platre/Nicole (Fra)-Topio/Marttila (Fin) 2-0 (21-18, 21-15), Topio/Marttila (Fin)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 0-2 (12-21, 15-21), Platre/Nicole (Fra)-Masuri/Cohen (Isr) 2-1 (21-15, 20-22, 15-10).

Pool D

Brinck/Skovmark (Den)-Nasonovs/Klavins (Lat) 1-2 (21-18, 17-21, 10-15), Kindl/Klaffinger (Aut)-Liotatis/Siapanis (Cyp) 2-0 (21-18, 21-16), Brinck/Skovmark (Den)-Liotatis/Siapanis (Cyp) 2-0 (21-15, 21-15), Kindl/Klaffinger (Aut)-Nasonovs/Klavins (Lat) 1-2 (19-21, 21-16, 14-16), Liotatis/Siapanis (Cyp)-Nasonovs/Klavins (Lat) 2-1 (14-21, 21-15, 15-12), Kindl/Klaffinger (Aut)-Brinck/Skovmark (Den) 2-0 (21-14, 21-16).

Pool C

Blom/de Groot (Ned)-Tammearu/Lõhmus (Est) 2-0 (21-10, 21-11), Kramarenko/Ivanov (Rus)-Dzavoronok/Tezzele (Cze) 2-0 (21-14, 21-14), Blom/de Groot (Ned)-Dzavoronok/Tezzele (Cze) 2-0 (21-11, 21-16), Kramarenko/Ivanov (Rus)-Tammearu/Lõhmus (Est) 2-0 (21-11, 21-19), Dzavoronok/Tezzele (Cze)-Tammearu/Lõhmus (Est) 2-0 (28-26, 24-22), Kramarenko/Ivanov (Rus)-Blom/de Groot (Ned) 2-0 (34-32, 27-25)

Pool B

Pavliuk/Sviridov (Ukr)-Hanzic/Igor (Cro) 2-0 (21-14, 21-9), Olimstad/Sørum (Nor)-Abramenka/Papeka (Blr) 2-0 (21-13, 21-18), Pavliuk/Sviridov (Ukr)-Abramenka/Papeka (Blr) 2-0 (21-19, 21-19), Olimstad/Sørum (Nor)-Hanzic/Igor (Cro) 2-0 (21-14, 21-16), Abramenka/Papeka (Blr)-Hanzic/Igor (Cro) 2-0 (21-12, 21-8), Olimstad/Sørum (Nor)-Pavliuk/Sviridov (Ukr) 2-0 (21-19, 21-19)

Pool A

Maka/Korsakov (Mld)-Ruud/Ofstaas (Nor) 0-2 (19-21, 19-21), Smits/Samoilovs (Lat)-Cizmazia/Pokopec (Svk) 2-0 (21-16, 21-10), Maka/Korsakov (Mld)-Cizmazia/Pokopec (Svk) 1-2 (14-21, 21-17, 12-15), Smits/Samoilovs (Lat)-Ruud/Ofstaas (Nor) 1-2 (20-22, 21-14, 14-16), Cizmazia/Pokopec (Svk)-Ruud/Ofstaas (Nor) 2-0 821-19, 22-20), Smits/Samoilovs (Lat)-Maka/Korsakov (Mld) 2-0 (21-6, 21-9).

Sedicesimi di finale: Susam/Ozdemir (TUR)-Cizmazia/Pokopec (SVK), Ruud/Ofstaas (Nor)-Pascariuc/Kopschar (Aut), Blom/de Groot (Ned)-Abramenka/Papeka (Blr), John/Sowa (Ger)-Topio/Marttila (Fin), Platre/Nicole (Fra)-Poole/Jones (Eng), Pavliuk/Sviridov (Ukr)-Dzavoronok/Tezzele (Cze), Cappio/Windisch (Ita)-Brinck/Skovmark (Den), Nasonovs/Klavins (Lat)-Lewicki/Kruk (Pol),