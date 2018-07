Pallanuoto femminile, Europei 2018: Olanda-Grecia 6-4. Le arancioni vincono il titolo, quinta apoteosi

L’Olanda è la regina d’Europa: il torneo continentale di pallanuoto femminile sorride alle ragazze di Arno Havenga, che battono 6-4 la Grecia e vincono medaglia d’oro e titolo continentale. L’Olanda scavalca anche l’Italia in vetta al medagliere storico della competizione: 5 ori a testa, ma le olandesi hanno conquistato due argenti in più delle azzurre.

Nel primo quarto l’Olanda va in vantaggio a 6’35” con la rete di capitan Genee, poi Stomphorst raddoppia a 4’40”, ma Eleftheriadou accorcia a 3’54”. Morfesis chiama timeout a 2’25”, ma le elleniche falliscono la superiorità. La prima frazione si chiude così sul 2-1, con il timeout di Havenga a 5″ che non produce effetti.

Nella seconda frazione nuovo gol fantasma come quello di Figlioli di ieri: ad essere danneggiata è l’Olanda, e subito la Grecia (a 5’27”) perviene al pareggio. La gioia dura poco, perché Megens fa giustizia e sigla il 3-2, ma Tsoukala trova il nuovo aggancio a 3’54”. Ci pensa van der Sloot, a 3’27” a trovare la giocata vincente da ben oltre i cinque metri, per il 4-3. Nel finale di frazione un palo per parte, così Morfesis chiama timeout per cercare nuovamente il pari, ma le elleniche sprecano con un fallo. Havenga chiama ancora timeout a 7″, ma ancora una volta nulla da fare: 4-3 a metà gara.

Nel terzo tempo le difese continuano ad essere impenetrabili per quattro minuti, poi Megens, dopo il timeout di Havenga, riporta l’Olanda a +2, tornando al gol dopo 7’40” (a 3’47”). A 1’02” Morfesis chiama timeout, ma le elleniche non riescono ad interrompere il digiuno. Si arriva così ad otto minuti dal termine sul 5-3 per le olandesi.

Nel quarto periodo continuano ad essere dominanti le difese, ed il cronometro è amico delle olandesi, fino a 4’21”, quando Eleftheriadou fa tornare la Grecia al gol dopo oltre 15′. La gioia si spegne subito, perché dalla distanza van der Sloot sorprende una colpevolissima Diamantopoulou a 4’11” e riporta le olandesi a +2. Morfesis a 1’36” chiama il timeout, ma Tsoukala spreca. Dall’altra parte Havenga gioca la sua pausa a 50″ dalla sirena finale: la sfida termina 6-4, l’Olanda vince gli Europei.

Gli altri risultati di giornata

Finale 3° posto: Ungheria-Spagna 6-12

Finale 5° posto:Italia-Russia 8-14

Finale 7° posto: Germania-Francia 5-13













Foto: Daniela Bolla

