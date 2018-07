Pallanuoto femminile, Europei 2018: le favorite. Ben sei contendenti per la medaglia d’oro

Gli Europei di pallanuoto femminile scatteranno sabato 14 luglio per concludersi venerdì 27. L’Italia sarà presente con il Setterosa, che nel torneo di Barcellona, nel quale sono presenti 12 squadre divise in due raggruppamenti, è tra le selezioni favorite per il successo finale, assieme ad Olanda, Grecia, Ungheria, Russia e Spagna.

Le prime due sono inserite nel Girone A, come le azzurre: domenica 15 arriverà per le nostre ragazze la prima prova del fuoco. Alle ore 20.30 il Setterosa incontrerà la Grecia, con la quale il 4 febbraio ha pareggiato 11-11 nelle qualificazioni dell’Europa Cup. Martedì 17, sempre alle ore 20.30, il secondo scontro che andrà a delineare le gerarchie del raggruppamento: a scontrarsi contro le azzurre sarà l’Olanda, che il 23 marzo ci ha sconfitti per 8-6 nei quarti della Final Six di Europa Cup, ma che giovedì scorso ha ceduto alle azzurre per 8-7 a domicilio nello Spido Dutch Trophy disputato a Rotterdam.

Passano ai quarti le prime quattro di ogni raggruppamento e, verosimilmente, Italia, Grecia ed Olanda si giocheranno i primi tre posti. Passare come prima però, sarebbe di vitale importanza: si incrocerebbe la quarta dell’altro raggruppamento (una tra Serbia, Turchia e Germania) e si eviterebbe l’altra prima fino all’eventuale finalissima. Infatti nel Girone B sono presenti Ungheria, Russia e Spagna: queste tre selezioni monopolizzeranno i primi tre posto del raggruppamento, ed evitarle nei quarti sarà fondamentale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniela Bolla

robertosantangelo@oasport.it