Pallanuoto femminile, Europei 2018. Le dichiarazioni: “Dobbiamo crescere, impariamo dagli errori”

Emozionante terzo incontro per il Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile a Barcellona: 6-6 tra le azzurre e l’Olanda. Andiamo a leggere le dichiarazioni dei protagonisti azzurri alla FIN.

Fabio Conti: “Abbiamo disputato una buona partita, riuscendo a mettere sotto l’Olanda per quasi tutta la partita. Dobbiamo migliorare qualcosa in superiorità numerica, mentre siamo stati bravi in inferiorità. Partita molto dura, giocata a zona e segnata anche da qualche espulsione contro presa in zone di campo che lasciano un po’ perplesso. Dobbiamo pensare ad andare avanti partita dopo partita; crescere, imparare dagli errori, capitalizzare le occasioni e farci trovare pronti nella fase ad eliminazione diretta”.

Roberta Bianconi: “C’è rammarico perché dal doppio vantaggio ci siamo trovate sotto. Abbiamo prodotto un grande sforzo per rientrare in partita e abbiamo anche avuto l’ultima superiorità per passare in vantaggio nel finale. Lì è mancata un po’ di lucidità. Dobbiamo trovare equilibrio e costanza nell’arco della partita. Continueremo a lavorare per farci trovare pronte al quarto di finale che probabilmente ci opporrà ad un’avversaria difficile”.

Giulia Gorlero: “Siamo una squadra nuova. Dobbiamo trovare equilibri, continuità e misure. Continueremo a lavorare sui dettagli. Del resto se vogliamo vincere l’europeo dovremo battere tutte dai quarti di finale in poi”.













