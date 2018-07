Pallanuoto femminile, Europei 2018: Italia-Olanda. Orario d’inizio e come vederla in tv

Bisogna rialzare la testa dopo lo stop contro la Grecia: il Setterosa tornerà in acqua domani sera, ancora alle ore 20.30, per affrontare l’Olanda nella terza giornata della fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile. A Barcellona le azzurre hanno bisogno di una vittoria per ipotecare il secondo posto dopo aver visto allontanarsi il primato.

La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. Le gare saranno visibili in streaming su LEN TV, che assicurerà la copertura completa dell’evento, mentre OA Sport garantirà la diretta live testuale di tutte le gare di Setterosa e Settebello.

Di seguito il programma completo della terza partita del Setterosa:

Torneo femminile – Gruppo A

3a giornata (17 luglio)

OLANDA-ITALIA (ore 20:30)

Diretta tv su RaiSport+HD

Diretta streaming su LEN TV

Diretta live testuale su OA Sport













Foto: Daniela Bolla

