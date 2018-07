Pallanuoto femminile, Europei 2018: Italia-Israele. Programma, orario e tv

Tutto pronto per l’esordio dell’Italia negli Europei di pallanuoto femminile 2018: domani a Barcellona, in terra spagnola, scende in acqua il Setterosa che affronterà nella prima partita del raggruppamento A Israele. Azzurre che partono nettamente avanti contro la nazionale israeliana: un primo test soft per entrare al meglio nel clima della manifestazione continentale. Andiamo a scoprire il programma e gli orari dell’incontro.

Prima giornata

Sabato 14 luglio

Gruppo A

ISRAELE-ITALIA (ore 15:30) Diretta tv Rai Sport HD













