Pallanuoto femminile, Fabio Conti: “Il Setterosa deve pensare a vincere ogni partita. Il successo sugli USA è stato importante”

Il conto alla rovescia sta per terminare. Venerdì 5 gennaio prenderanno il via gli Europei di pallanuoto femminile, di scena a Eindhoven (Paesi Bassi). Come sarà per la rassegna continentale degli uomini a Zagabria (Croazia), anche nel caso delle ragazze sarà in palio un solo pass olimpico dopo i due assegnati lo scorso Mondiale a Fukuoka (Giappone).

Le favorite d’obbligo sono la Spagna e le padrone di casa dell’Olanda (già in possesso entrambe della qualificazione a Cinque Cerchi), finaliste dell’ultima edizione iridata che le neerlandesi hanno vinto. Il Setterosa di Carlo Silipo, reduce dai bronzi continentale e mondiale, sta affrontando un percorso di evoluzione della propria rosa. Chiaramente il target è quello di staccare il biglietto per Parigi e servirà raggiungere le semifinali in questa competizione, come minimo.

Di questo e di altro si è parlato nella puntata di Waterpolo Preview, in onda sul canale Youtube di OA Sport e presentata da Andrea Addezio, con ospite Fabio Conti, ex CT della Nazionale italiana di pallanuoto femminile e attuale responsabile del settore nostrano.

Si è parlato in primis delle sensazioni al via degli Europei: “Eindhoven ci porta alla memoria buoni ricordi, ormai è passato più di un decennio (2012, ndr) quando vi fu l’oro continentale. Ora le cose sono cambiate perché parliamo di una squadra femminile rinnovata e con un tecnico diverso. Arriviamo ai nastri di partenza con grande convinzione, visti i risultati recenti (due bronzi a Europei e a Mondiali, ndr). I segnali sono ottimi e le sensazioni positive“, ha dichiarato l’ex CT.

Analizzando il contesto che si dovrà affrontare, Conti ha precisato: “Stando a quanto si è visto in avvicinamento a questo evento, si deve prendere atto di un livello molto alto. Il Setterosa ha raccolto due terzi posti nelle ultime competizioni internazionali disputate e la mentalità è quella di giocare sempre per vincere. E’ chiaro che qui non c’è solo un discorso di successo in sé, ma anche di conquista del pass olimpico. Con due squadre già qualificate, potrebbe andar bene anche un bronzo. Dipende da chi vincerà l’oro e l’argento, ma questo è un gioco di incastri che lascia il tempo che trova. La squadra italiana deve scendere in acqua per imporsi in ogni partita“.

Percorso della squadra di Silipo in cui bisogna dar seguito alla continuità dimostrata negli ultimi due anni: “La vittoria contro gli Stati Uniti ai Mondiali è stata fondamentale in termini di fiducia. C’è consapevolezza nel gruppo del Setterosa. Un aspetto importante nei match decisivi, in cui gli episodi la fanno da padroni e le ragazze dovranno essere abili a leggere le situazioni“.

