Pallanuoto femminile, Europei 2018, Fabio Conti: “Con la Croazia un buon allenamento in vista dei quarti di finale”

Il Setterosa ha centrato il secondo successo agli Europei di Barcellona. Le azzurre hanno dominato la sfida con la Croazia vincendo con il netto punteggio di 24-3. Un risultato che dà fiducia alle nostre portacolori soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti come sottolineato dalle parole del ct Fabio Conti: “E’ stato un buon allenamento in vista dei quarti di finale ed un’importante esperienza per la crescita della Croazia”.

Un Setterosa che sta quindi migliorando di partita in partita, per arrivare al massimo nei match decisivi, come detto da Aiello, autrice di una rete e di un assist: “Stiamo carburando. Siamo un diesel e dobbiamo arrivare al top. È un peccato non aver vinto le partite con Grecia e Olanda per quanto abbiamo prodotto. Il torneo è tutto da giocare. Dobbiamo solo metterci grinta, cuore ed essere più ciniche”.













