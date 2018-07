Pallanuoto femminile, Europei 2018: analisi del tabellone. L’Italia evita le padrone di casa e potrebbe ritrovare l’Olanda

L’Italia evita le padrone di casa della Spagna e trova, nel percorso verso la finale degli Europei di pallanuoto femminile, dapprima l’Ungheria, poi, se dovesse passare, nuovamente l’Olanda, formazione con la quale abbiamo a lungo lottato, riuscendo a pareggiare nel finale, pur soffrendo molto, nel girone eliminatorio.

Il tabellone ad eliminazione diretta che ci ha lasciato in eredità la prima fase, è a due velocità, e questo fa capire l’importanza di essere passarti per primi. Infatti Olanda-Germania (soprattutto) e Spagna-Francia finiranno in goleada, mentre Grecia-Russia ed Italia-Ungheria saranno gare molto equilibrate.

Basti pensare a come si sono conclusi gli ultimi incontri tra le squadre che animeranno queste due sfide: Grecia-Russia è stata la finale di Europa Cup e le elleniche l’hanno spuntata per 9-8, mentre Italia ed Ungheria si sono affrontate da poco nel torneo di Rotterdam, impattando per 9-9.

In semifinale poi le sfide saranno bellissime: Olanda e Spagna saranno lì ad aspettare le due sopravvissute dai match più complessi: l’Italia in caso di qualificazione ritroverebbe nuovamente l’Olanda, con cui ha impattato 6-6 nel girone in questa rassegna (oppure nell’ipotesi più amara, le olandesi potrebbero ritrovare l’Ungheria, superata nel torneo di Rotterdam per 10-6), mentre la Spagna potrebbe sfidare nuovamente la Russia, regolata ieri 12-11, oppure affrontare la Grecia, superata 9-8 di recente ai Giochi del Mediterraneo.

In ogni caso quarti, semifinali e finali saranno tutti da vivere e designeranno la nuova regina d’Europa: il Setterosa è atteso da tre finali, per raggiungere quel titolo tanto ambito. Ora le ragazze del CT Fabio Conti non potranno sbagliare: in palio già domani c’è l’accesso alla zona medaglie.













Foto: Daniela Bolla

