Pallanuoto, Europei Barcellona 2018: Croazia-Italia 10-8. Le pagelle del Settebello

L’Italia è stata battuta anche dalla Croazia, per 10-8, nella finale per il bronzo agli Europei di pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un primo quarto disastroso, chiuso sul 4-0 dalla squadra balcanica. Gli azzurri non sono più rientrati in partita. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello.

ITALIA 5.5

DEL LUNGO Marco, 5: forse la prestazione più opaca di questo torneo. Non arriva al 50% di parate, nel secondo periodo lo rimpiazza Del Lungo per dare una scossa alla squadra.

DI FULVIO Francesco, 6.5: doppietta per lui in una serata davvero amara per l’Italia.

MOLINA RIOS Guillermo, 5.5: un gol, ma anche due falli gravi che ne limitano il minutaggio.

FIGLIOLI Pietro, 6: una rete ed un assist in una serata disgraziata per il Settebello.

FONDELLI Andrea, 4.5: minutaggio non elevato, ma gara assolutamente anonima per lui. Alla fine espulso per reciproche scorrettezze con Buslje.

VELOTTO Alessandro, 5: anche per lui scarso impiego, ma non si vede praticamente mai.

RENZUTO IODICE Vincenzo, 6: un gol per lui in quasi 20 minuti di gioco.

GALLO Valentino, 6.5: sigla due reti e tenta di riportare in gara il Settebello, senza fortuna. Il migliore dei nostri.

PRESCIUTTI Nicholas, 5: una rete, ma, seppur in acqua per pochi minuti, riesce a commettere tre falli gravi.

BODEGAS Michael Alexandre, 5: poco servito dai compagni, ha poca fortuna quando prova la conclusione. Troppo falloso.

ECHENIQUE Gonzalo Oscar, 5.5: due assist per lui, ma poca precisione al tiro. Due falli gravi lo limitano.

BERTOLI Zeno, 5: pochi minuti in acqua, ma due falli gravi lo fanno uscire immediatamente dalla mischia

NICOSIA Gianmarco, 5: entra nel secondo periodo per dare una scossa ai compagni, ma non riesce a suonare la carica.

CT CAMPAGNA Sandro, 5: non riesce a motivare i suoi ragazzi dopo il tremendo 0-4 dei primi otto minuti.













Foto: katacarix / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it