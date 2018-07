Pallanuoto, Europei 2018: Ungheria-Italia 5-12. Le voci dei protagonisti di un successo storico

L’Italia ha annichilito l’Ungheria per 12-5 nella seconda gara della fase a gironi degli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona: per il Settebello ora il primo posto, con annesso passaggio diretto ai quarti di finale, e con due giorni di riposo in più rispetto alle squadre che arriveranno seconde e terze, sarà soltanto una formalità.

A fine gara il CT Sandro Campagna ha dichiarato al sito federale: “Per la prima volta in quaranta anni eravamo sopra di sei reti all’Ungheria ed era irreale. Un po’ questo ci ha sorpreso ed i ragazzi hanno un po’ mollato. Il rientro dei magiari sul -3 era molto pericoloso perché non ci aspettavamo questa situazione di punteggio. Al cambio campo ho dato una strigliata ai giocatori e il rientro sul piano mentale è stato perfetto perché siamo arrivati sul 7-4 e abbiamo gestito benissimo la partita, portando a casa una vittoria di prestigio“.

Il portiere del Settebello, Marco Del Lungo, ha osservato: “Il merito è dei miei compagni di squadra, perché c’è una grande collaborazione che ci fa esprimere tutti al meglio. E’ una rivincita rispetto allo scorso anno dove soffrii da casa il fatto di non poter dare una mano ai miei compagni causa il morbillo. Siamo una squadra che si muove bene, è dinamica e che spinge quando sa per portare a casa il risultato. Ogni giorno ed ogni partita dobbiamo lavorare per questo e partite come quella di oggi ci aiuteranno nel percorso“.

Ha parlato anche il capitano degli azzurri, Pietro Figlioli: “Nessuno si aspettava un inizio così bello. Oggi abbiamo dimostrato una solidità pazzesca, merito del lavoro di tutti, atleti, tecnici e staff. Giochiamo in sette in acqua ma in realtà siamo in otto perché ognuno produce di più di quello che può per aiutare il suo compagno“.













Foto: Enrico Spada

robertosantangelo@oasport.it