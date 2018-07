Pallanuoto, Europei 2018: Spagna-Italia 8-7. Le voci dei protagonisti

L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Andiamo a scoprire le dichiarazioni degli azzurri a fine gara al sito federale.

Il CT Sandro Campagna cerca di smorzare i toni: “Una delle partite più belle che abbia mai visto con un’intensità spaventosa e tatticamente incredibile. Potevamo vincere noi o loro, ma bisogna anche recriminare per qualche superiorità mancata nel finale. Non era facile rimontare sul 4-1. Poi ho chiamato quel timeout per tranquillizzare la squadra e i ragazzi sono stati bravissimi a rimettersi in gioco andando avanti anche di due reti. Peccato, potevamo chiuderla prima ma non ho nulla da recriminare. Con il VAR la partita probabilmente si sarebbe conclusa diversamente, ma adesso bisogna resettare tutto. Concentrarsi. Giocare un’importante finale per il bronzo con la Croazia“.

Toni bassi anche da parte di capitan Pietro Figlioli, che ha scoccato il tiro contestato: “E’ stata una partita durissima, è mancata la lucidità per mantenere chiusa la difesa e non subire il loro rientro. Adesso c’è un bronzo da conquistare con un avversario come i campioni del mondo della Croazia. Certo nell’episodio finale c’è da recriminare, ma dovevamo far meglio in difesa e non metterli in condizione di gestire il vantaggio“.













Foto: katacarix / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it