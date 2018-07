Pallanuoto, Europei 2018: Spagna-Italia 8-7. Le pagelle del Settebello

L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello.

ITALIA 6

DEL LUNGO Marco, 6.5: il 50% di parate, non fa la differenza come nelle precedenti uscite, ma comunque in diverse occasioni è decisivo.

DI FULVIO Francesco, 8: tiene a galla il Settebello con tre reti e due assist, consentendo alla squadra azzurra di non perdere contatto dagli avversari.

MOLINA RIOS Guillermo, 5.5: non riesce ad essere incisivo nella gara contro la sua ex Nazionale.

FIGLIOLI Pietro, 6: scocca il tiro contestato a 10″ dalla sirena. Il capitano però in chiave offensiva era stato totalmente evanescente.

FONDELLI Andrea, SV: minutaggio scarso per lui questa sera.

VELOTTO Alessandro, SV: gioca meno di un quarto, nel momento più buio degli azzurri.

RENZUTO IODICE Vincenzo, 7: sua la doppietta che riporta in linea di galleggiamento il Settebello alla fine del secondo quarto.

GALLO Valentino, 5: poco impiegato, si grava anche di due falli. Sottotono.

PRESCIUTTI Nicholas, 5.5: gioca meno di metà gara e non incide praticamente mai.

BODEGAS Michael Alexandre, 6: segna la rete in avvio, poi si spegne. Prende tante botte, ma non riesce più ad essere incisivo in zona offensiva.

ECHENIQUE Gonzalo Oscar, 6: una rete contro la sua ex Nazionale non basta però ad evitare la sconfitta agli azzurri.

BERTOLI Zeno, SV: minutaggio non elevatissimo, pochi tentativi al tiro per lui.

NICOSIA Gianmarco, NE.

CT CAMPAGNA Sandro, 6.5: tocca le corde giuste dei suoi uomini quando l’Italia è chiamata alla prima rimonta nel secondo periodo. Questa gara meritava l’epilogo ai tiri di rigore.













Foto: katacarix / Shutterstock.com

