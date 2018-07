Pallanuoto, Europei 2018: Settebello, che autorità! Russia annientata, è semifinale! Del Lungo insuperabile

Il Settebello è tra le prime quattro squadre d’Europa: l’Italia batte la Russia per 11-1 nei quarti di finale della rassegna continentale di pallanuoto e giovedì giocherà alle ore 22.00 per un posto nella finalissima contro la vincente della sfida tra i padroni di casa della Spagna e la Grecia.

Nel primo quarto l’Italia non concretizza una superiorità in avvio, poi Del Lungo disinnesca la prima occasione per i russi. Gli azzurri sprecano molto, tanto che Fedotov a metà tempo non ha ancora compiuto parate. Alla terza superiorità Campagna chiama timeout e Figlioli sblocca la sfida a 3’27” con una bordata che il portiere avversario sente solo sibilare. Del Lungo invece si supera ancora e conserva il vantaggio, ma l’Italia spreca due controfughe clamorose. Per nostra fortuna a 42″ dal primo intervallo Gallo trova una conclusione di superba fattura dalla distanza e porta il Settebello sul 2-0, punteggio con cui terminano i primi otto minuti.

Nel secondo parziale l’Italia non sfrutta altre due superiorità, ma la difesa azzurra è invalicabile e Di Fulvio va a siglare il 3-0 a 5’15”. Gallo è implacabile, e, ancora in parità numerica, trova il 4-0 da posizione molto defilata a 3’33”. Il Settebello è devastante e Figlioli finalmente concretizza la controfuga trovando addirittura il 5-0 a 3’11”. Del Lungo è assolutamente spettacolare, disinnescando due doppie superiorità. Al Settebello riesce tutto e Figlioli a 2″ dal riposo lungo sigla il 6-0. Un solo dato per fotografare i primi sedici minuti: per Del Lungo 8 parate su 8.

Nel terzo tempo l’Italia allunga ancora: a 5’43” Echenique mette a referto il 7-0 in superiorità. Bisogna aspettare molto, oltre 20′, per la prima rete russa, che arriva in superiorità a 3’28” per mano di Andryukov. Campagna chiama timeout a 2’21”, dopo la definitiva subita da Kholod, ma gli azzurri non concretizzano. Del Lungo si supera ancora in un paio di circostanze, poi Di Fulvio sbaglia anche un rigore a 54″. L’Italia amministra e va all’ultimo intervallo sul 7-1.

Nell’ultimo periodo in apertura Figlioli (poker per lui) trova in superiorità la rete dell’8-1, i russi perdono la testa e Gallo (tripletta) sigla il 9-1 a 6’33”. Del Lungo è fantastico e para un rigore a Nagaev a 4’54” mettendo il sigillo ad una serata da incorniciare. La definitiva di Nicholas Presciutti è un dettaglio, Del Lungo questa sera è insuperabile. A 3’20” Renzuto si iscrive nell’elenco dei marcatori, mentre Del Lungo lascia spazio a Nicosia, che subito si esibisce in una parata col braccio di richiamo, dimostrando che in qualsiasi altra selezione potrebbe fare benissimo il titolare. A 1’20” anche Molina va a referto per l’11-1. Definitiva anche per Bertoli, ma Nicosia si traveste da Del Lungo e blinda il risultato: finisce 11-1, il podio continentale è ad un passo.













Foto: Renzo Brico

robertosantangelo@oasport.it