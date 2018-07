Pallanuoto, Europei 2018: SETTEBELLISSIMO! Ungheria asfaltata 12-5, dominio totale! Si vola ai quarti di finale!

Il Settebello ipoteca il passaggio diretto ai quarti degli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona annichilendo l’Ungheria nello scontro che sulla carta valeva il primato nel Girone A della rassegna continentale. L’Italia infatti batte i magiari con un nettissimo 12-5 in una sfida dominata sin dall’inizio. Basterà, nell’ultima sfida del raggruppamento, non perdere contro la modesta Georgia: si tratta, più che altro, di una formalità.

Nel primo quarto l’Italia conquista il primo possesso e trova subito l’uomo in più, ma Bodegas non riesce a finalizzare. Lo stesso Bodegas però a 5’11” si riscatta prontamente, sempre in superiorità e porta in vantaggio il Settebello. A 4’03” gran movimento di Molina e raddoppio azzurro a uomini pari. I magiari non concretizzano due superiorità, Gallo punisce i nostri avversari a 2’30” ancora a uomini pari con una gran conclusione dalla posizione 1. L’apoteosi azzurra si concretizza a 1’13” con la rete in superiorità di Renzuto Iodice, poi l’Ungheria fallisce ancora la superiorità e Bodegas timbra il 5-0 su assist di Fondelli a 13″ dalla prima sirena.

Nella seconda frazione Figlioli a 7’29” trova il 6-0, ma i magiari si sbloccano a 6’07” col gol in superiorità di Batori. A 5’26” è Velotto a siglare il 7-1 da posizione 4 con un tiro a schizzo. A metà tempo Erdelyi trova ancora un gol con l’uomo in più, poi Manhercz a 1’48” trova prima il 3-7 ed a 43″ firma il 4-7, score con il quale si va al riposo a metà gara.

Il terzo periodo si apre con un gran equilibrio, propiziato da tre grandi parate di Del Lungo. Campagna chiama time out e cambia cinque uomini di movimento, poi a 3’32” Gallo rompe un digiuno lungo quasi 10′ e sigla il nuovo +4. A 2’48” doppia espulsione definitiva con sostituzione per Velotto e Zalanki, ma Di Fulvio a 48″ dalla terza sirena mette a segno il gol del 9-4, con il quale si chiude la frazione.

L’ultimo quarto si apre ancora con un lungo equilibrio ed il cronometro diviene amico del Settebello. Di Fulvio con una straordinaria controfuga sigilla la partita mettendo a segno la rete del 10-4. A 2’06” Figlioli firma il massimo vantaggio trovando con una nuova meravigliosa controfuga l’11-4. Altra controfuga e Fondelli ritocca il punteggio portandolo sul 12-4 a 1’33”. A 52″ dal termine Angyal segna per i magiari dopo poco meno di 16′ di digiuno, finisce 12-5 per il Settebello.













Foto: katacarix / Shutterstock.com

