Pallanuoto, Europei 2018: Sandro Campagna commenta l’esordio. “Un buon punto di partenza, ma ora attenzione all’Ungheria”

Sandro Campagna è soddisfatto del debutto del Settebello, che ha cominciato gli Europei battendo nettamente la Germania. “Non è stata una partita facile, perché loro l’hanno messa sul piano fisico“, ha dichiarato il CT, parole riportate dall’Ufficio Stampa della FIN. “Abbiamo avuto una grande forza mentale. Non faccio proclami ma è un buon punto di partenza. Questi ragazzi meritano di essere protagonisti in questa competizione“.

Vietato, però, abbassare la guardia. “Ora attenzione all’Ungheria: contro i magiari sarà una partita dalle grandi tradizioni e sarà bellissimo giocarci, come sempre. Sarà il match che deciderà le sorti del girone“. Qualche parola, poi, per Bodegas, assoluto protagonista oggi. “Al centro si è mosso bene alternandosi con i compagni. Non avendo un giocatori di ruolo dobbiamo inventarci qualcosa di diverso e magari imprevedibile“.

“Dobbiamo prendere tutto quello che di buono ci ha dato questa partita ma azzerare la prestazione perché ci aspetta un match difficilissimo contro l’Ungheria“, ha fatto eco a Campagna Gonzalo Echenique. “Loro sono fortissimi e non dovremo concedere spazi in difesa, cercando di sorprenderli sul ritmo. Io mi sento bene, sento la fiducia del gruppo e per ora è una bella emozione vivere col Settebello questo Europeo“.













Foto: katacarix / Shutterstock.com