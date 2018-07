Pallanuoto, Europei 2018: l’avversaria del Settebello in semifinale. Data, programma, orario e tv

L’Italia si è letteralmente sbarazzata della Russia e si è così qualificata alle semifinali agli Europei 2018 di pallanuoto maschile che si stanno disputando a Barcellona (Spagna). Il Settebello ha esibito un gioco eccezionale ed è entrato meritatamente in zona medaglie con il serio obiettivo di tornare sul podio continentale dopo la precoce eliminazione del 2016 e il bronzo del 2014.

I ragazzi di Sandro Campagna affronteranno ora la vincente del quarto di finale tra Spagna e Grecia. Gli azzurri se la dovranno dunque vedere o con i padroni di casa oppure con gli ostici ellenici ma contro entrambi gli avversari partiranno con i favori del pronostico, pronti a volare in finale per giocarsi la medaglia d’oro contro la vincente dell’altra semifinale tra Serbia e Croazia, le due corazzate favorite della vigilia.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della semifinale dell’Italia agli Europei 2018 di pallanuoto maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 26 LUGLIO:

22.00 Italia vs Spagna/Grecia

EUROPEI PALLANUOTO 2018: COME VEDERE LA SEMIFINALE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

La semifinale dell’Italia agli Europei 2018 di pallanuoto maschile sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: katacarix Shutterstock.com