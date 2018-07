Pallanuoto, Europei 2018: il tabellone delle semifinali. Date, programma, orari e tv

Si è definito il tabellone delle semifinali degli Europei 2018 di pallanuoto maschile in corso di svolgimento a Barcellona (Spagna). La rassegna continentale entra nel vivo, siamo in zona medaglie e le quattro squadre rimaste in corsa puntano dritto al titolo. Si preannunciano due partite stellari che metteranno in palio il pass per l’atto conclusivo. Da una parte il derby balcanico tra Serbia e Croazia, lo scontro titanico tra i Campioni Olimpici e i Campioni del Mondo. Dall’altra il match dell’Italia: un Settebello scatenato e indemoniato non vuole smettere di sognare e proverà a tornare a disputare la Finale ma se la dovrà vedere contro la vincente di Spagna-Grecia, un avversario comunque alla portata degli azzurri che possono dettare legge e puntare alla medaglia d’oro.

Di seguito il tabellone delle semifinali degli Europei 2018 di pallanuoto maschile, il calendario completo, tutto il programma e gli orari delle due partite. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 26 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1 – Serbia vs Croazia

22.00 Semifinale 2 – Italia vs Spagna/Grecia

SEMIFINALI EUROPEI PALLANUOTO 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le semifinali degli Europei 2018 di pallanuoto saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: katacarix / Shutterstock.com