Pallanuoto, Europei 2018: la formula e il regolamento della rassegna continentale. Le differenze tra il torneo maschile e quello femminile

Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di pallanuoto: dal 14 al 27 andrà in scena il torneo femminile, dal 16 al 28 la rassegna maschile. L’Italia naturalmente è presente in entrambi i tornei con il Settebello ed il Setterosa.

Nel torneo maschile le 16 squadre partecipanti sono divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. La prima classificata accederà direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze si affronteranno negli ottavi. Le quarte classificate invece giocheranno per le posizioni dalla 13ma alla 16ma. La fase ad eliminazione diretta prevede comunque tornei di consolazione: le perdenti agli ottavi giocheranno per le posizioni dalla nona alla 12ma, mentre le squadre che usciranno ai quarti si contenderanno le posizioni dalla quinta all’ottava. Le squadre che usciranno vittoriose dai quarti giocheranno le semifinali, in seguito oltre alla finalissima, è prevista anche la finale per il terzo posto.

Nel torneo femminile le 12 squadre partecipanti sono divise in due gironi da sei squadre ciascuno. Passeranno direttamente ai quarti le prime quattro squadre classificate, che si affronteranno secondo il classico schema prime contro quarte e seconde contro terze. Le prime classificate non potranno incontrarsi prima della finalissima. Le seste classificate si sfideranno per l’undicesimo posto, mentre le quinte si giocheranno il nono. Anche in questo caso le selezioni sconfitte ai quarti giocheranno per il quinto posto, mentre, dopo le semifinali ci saranno sia la finalissima che la finale per il terzo posto.













Foto: Daniela Bolla

