Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Ungheria. Orario d’inizio e come vederla in tv

Anche per il Settebello è arrivato il momento della verità: agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona, domani, mercoledì 18 luglio, sarà la volta di Ungheria-Italia. La sfida, in programma alle ore 20.30, designerà la squadra che vincerà il Gruppo A, posizione che assicura il passaggio diretto ai quarti di finale del 24 luglio, evitando gli ottavi, concedendo due giorni di riposo in più e portando così ad evitare le prime degli altri raggruppamenti fino alle semifinali.

La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. Le gare saranno visibili in streaming su LEN TV, che assicurerà la copertura completa dell’evento, mentre OA Sport garantirà la diretta live testuale di tutte le gare di Setterosa e Settebello.

Di seguito il programma completo dell’esordio del Settebello:

Fase a gironi – Gruppo A

2a giornata (18 luglio)

UNGHERIA-ITALIA (ore 20:30)

Diretta tv su RaiSport+HD

Diretta streaming su LEN TV

Diretta live testuale su OA Sport













Foto: katacarix / Shutterstock.com

