Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Germania 14-1, le pagelle del Settebello. Marco Del Lungo show

Un Settebello davvero devastante all’esordio degli Europei 2018 in quel di Barcellona: gli azzurri si sono imposti nel primo incontro del Girone A per 14-1 sulla Germania e si lanciano verso il match già decisivo contro l’Ungheria. Andiamo a rivivere l’incontro odierno con le pagelle dei protagonisti.

Italia

Del Lungo, voto 8: una sola rete subita, praticamente allo scadere e un’infinità di parate. L’Europeo del portierone titolare azzurro inizia in maniera eccezionale. Una vera e propria certezza.

F. Di Fulvio, voto 6,5: pura amministrazione per il fenomeno azzurro che va in gol ad inizio partita su rigore e poi si limita a gestire.

Molina Rios, voto 6,5: primo europeo con la calottina azzurra per il veterano ex Spagna. Una rete per lui.

Figlioli, voto 7: il capitano si sblocca nell’ultimo quarto e trova due reti di fila nel giro di pochi minuti. Solita esperienza al servizio della squadra.

A. Fondelli, voto 6.5: una sola rete per il difensore della Sport Management, performance comunque positiva.

Vellotto, voto 7: la difesa azzurra vola, eccezionale lavoro per uno dei punti cardine della retroguardia del Settebello.

Renzuto Iodice, voto 7: crescita costante nelle ultime stagioni per l’attaccante passato di recente alla Pro Recco. Buona performance anche oggi.

Gallo, voto 7: ha conquistato il posto nazionale ed è più che meritato, visto quello che ha messo in acqua oggi. Una super giocata a servire Fondelli sul finale di secondo quarto.

N. Presciutti, voto 7: bene in difesa, discreto in attacco. Vuole percorrere le orme del fratello maggiore Christian.

Bodegas, voto 8: davvero dominante in ogni fase di gioco, l’italo-francese sta vivendo un periodo di forma davvero splendido. Il centroboa che serviva alla squadra azzurra.

Echenique, voto 7.5: quando si accende, il neo azzurro riesce davvero a dare spettacolo. Il mancino è uno dei più pregiati al mondo.

Bertoli, voto 7: difesa e attacco in grande stile, il giocatore dell’AN Brescia con esperienza sta raggiungendo grandi livelli.

Nicosia, non entrato.













Foto: Renzo Brico