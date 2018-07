Pallanuoto, Europei 2018: Italia a mani vuote. Settebello tramortito dalla Croazia, sfuma il bronzo

L’Italia resta ai piedi del podio agli Europei di pallanuoto: nella finale per il bronzo il Settebello perde contro la Croazia per 10-8 e consegna alla compagine balcanica il terzo posto nel torneo continentale. I ragazzi del CT Sandro Campagna pagano caro lo 0-4 subito nei primi otto minuti.

Nel primo quarto è Jokovic a spaccare la partita a 5’50”, poi l’Italia continua a collezionare pali e traverse sulle superiorità numeriche mentre la Croazia non sbaglia con Garcia Gadea che sigla il 2-0 a 4’06”. Buljubasic a 44″ sigla la terza rete in superiorità, poi a 13″ Fatovic concretizza la controfuga per il 4-0, che chiude un periodo da incubo.

Nella seconda frazione Campagna manda in acqua Nicosia per Del Lungo ed il Settebello pare scuotersi con due reti di Presciutti a 7’41” e Figlioli a 7’15”, ma la compagine balcanica ristabilisce le distanze con Buslje a 6’35 e Loncar a 5’50”. Difese in vacanza, Renzuto Iodice colpisce a 5’17”, ma ancora una controfuga croata ci punisce con Fatovic che sigla il 7-3 a 3’17”. Timeout Campagna, Gallo riporta gli azzurri a -3 a 1’50”, Molina sigla il 5-7 a 1’11”. Ultimo minuto convulso, lo score non cambia.

Nel terzo periodo rientra Del Lungo tra i pali, ma è Fatovic a siglare il primo gol del parziale a 6’58”. Timeout Campagna, ma i balcanici allungano ancora con Buslje che a 4’10” trova la rete del 9-5. Sussulto con Di Fulvio, in gol in superiorità numerica a 3’30”, poi il punteggio non si muove più dal 6-9 fino all’ultimo intervallo.

Nel quarto tempo l’Italia non sfrutta una doppia superiorità dopo un minuto, poi Loncar chiude i conti a 4’26” siglando in superiorità numerica la rete del 10-6. Di Fulvio consente all’Italia il ritorno al gol dopo quasi 10′ mettendo a referto il 7-10 a 1’55”. Timeout Campagna, Gallo a 31″ sigla la rete dell’8-10, ma il punteggio non varia più.

Gli altri risultati di giornata

Finale 5° posto: Montenegro-Grecia 6-8

Finale 7° posto: Ungheria-Russia 8-9













Foto: katacarix shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it