Pallanuoto, Europei 2018: il Settebello tritura la Germania al debutto, avvio convincente e difesa di ferro

Un Settebello in versione monstre quello che ha fatto il suo esordio agli Europei di pallanuoto maschile oggi in quel di Barcellona. C’era bisogno di una prima partita di alto livello, nonostante un avversario sulla carta non impossibile come la Germania, e la squadra di Sandro Campagna non ha deluso le aspettative: nel primo incontro del Girone A la squadra bronzo olimpico in carica vince per 14-1. Davvero tantissime le note liete per la compagine tricolore: fase difensiva eccezionale con un super Del Lungo, splendide ripartenze in controfuga e tante bellissime giocate offensive.

La partita

L’Italia scalda il motore con un primo quarto discreto: 2-0, con le reti di Di Fulvio su rigore procurato da Bodegas e raddoppio e dello stesso centroboa italo-transalpino. Fase difensiva che invece è apparsa già al top. Alla ripresa del gioco gli azzurri alzano i giri: ancora una volta Bodegas trova la via del gol su assist di Figlioli, poi ci pensano Renzuto, Gallo e Fondelli (splendido l’assist di Gallo) a trovare il 6-0 di metà gara. Eccezionale la prova a livello di retroguardia: pochi tiri facili concessi, sui quali Del Lungo ha fatto ottima guardia. Anche nel terzo quarto non c’è storia: Nicholas Presciutti e Molina vanno a segno, Del Lungo è mostruoso, la difesa non concede spazi, 8-0 a pochi minuti dal termine (nota poco lieta una bassa percentuale con l’uomo in più). Si sblocca anche capitan Pietro Figlioli nell’ultimo quarto: doppietta per il neo giocatore dell’AN Brescia, prima con una bordata, poi dai due metri. A segno anche Renzuto, Bertoli ed un super Echenique che nel giro di un minuto trova due splendide reti. Sul finale c’è spazio anche per la rete della bandiera teutonica: gran tiro di Zech dalla distanza.

Il tabellino

Germania-Italia 1-14

Germania: Schenkel, Reibel, Van Der Bosch, Real, Preuss, Juengling, Zech 1, Schulz, M. St, Strelezkij, Restovic, Eidner, Goetz. Coach. H. Stamm

Italia: Del Lungo, F. Di Ful 1, Molina Rios 1, Figlioli 2, A. Fonde 1, Vellotto, Renzuto Iodice 2, Gallo 1, N. Presciu 1, Bodegas 2, Echenique 2, Bertoli 1, Nicosia. Coach. Campagna

Arbitri: Ivanovski (mne), Rakovic (cro)

Note:

Parziali 0-2, 0-4, 0-2, 1-6

Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Germania 0/9, Italia 3/7 + 2 rigori trasformati. Ammonito Hagen Stamm (coach Germania) per proteste a 1’59 del quarto tempo.













