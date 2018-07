Pallamano, Serie A 2018/19: si torna al girone unico a 14 squadre, defezioni nel campionato femminile

La stagione della pallamano italiana sta per prendere il via, e lo fa con molte novità, soprattutto in campo maschile, dove si tornerà al girone unico nella Serie A, a 14 squadre. Delle aventi diritto, però, non si sono iscritte Oderzo e Siracusa, che hanno lasciato il posto alle ripescate Fondi e Siena, autrice di un progetto molto ambizioso, con Trieste che ha trovato in extremis un main sponsor in grado di sostenere le esose spese di una massima categoria.

Tra le donne, è arrivata invece la clamorosa rinuncia del Conversano, che da finalista della scorsa stagione disputerà la Serie A2, con un probabile esodo delle giocatrici di punta. Oltre le pugliesi, anche il Cingoli ha rinunciato al campionato di Serie A, e saranno solamente 10 le formazioni che dal 22 settembre prossimo inizieranno il campionato.

Foto: FIGH