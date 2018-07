Ordine d’arrivo MotoGP, GP Germania 2018: risultato e classifica della gara. Marc Marquez trionfa davanti ad un grande Valentino Rossi ed a Maverick Vinales

Marc Marquez conquista la quinta vittoria stagionale, suonando la nona sinfonia sul tracciato del Sachsenring (Germania). Lo spagnolo ha confermato il proprio predominio su questo tracciato, rafforzando la propria leadership in graduatoria generale. Alle sue spalle un grande Valentino Rossi, molto performante quest’oggi, e l’altra Yamaha di Maverick Vinales che completa l’opera per il team di Iwata. Danilo Petrucci conclude in quarta posizione, il migliore delle Ducati, mentre Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso chiudono in sesta e settima piazza.

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Germania 2018:

25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 41’05.019 160.8

2 20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 41’07.215 160.6 2.196

3 16 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 41’07.795 160.6 2.776

4 13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 41’08.395 160.6 3.376

5 11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 41’10.202 160.5 5.183

6 10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 41’10.799 160.4 5.780

7 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 41’12.960 160.3 7.941

8 8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 41’17.730 160.0 12.711

9 7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 41’19.447 159.9 14.428

10 6 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’26.493 159.4 21.474

11 5 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 41’30.828 159.1 25.809

12 4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 41’30.982 159.1 25.963

13 3 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 41’34.059 158.9 29.040

14 2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 41’34.344 158.9 29.325

15 1 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 41’39.142 158.6 34.123

16 6 Stefan BRADL GER EG 0,0 Marc VDS HONDA 41’43.226 158.3 38.207

17 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 41’54.388 157.6 49.369

18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 42’06.041 156.9 1’01.022

19 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 42’21.711 155.9 1’16.692











foto: Valerio Origo