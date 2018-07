Orario Finale Mondiali 2018: non si gioca di sera, ma al pomeriggio! Programma e canale tv

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio si giocherà domenica 15 luglio allo Stadio Luzniki di Mosca. Sarà la capitale della Russia a ospitare l’atto conclusivo della rassegna iridata, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, una sfida che si preannuncia stellare e che metterà in palio l’ambita Coppa del Mondo. Ci stiamo avvicinando allo show che terrà incollati al televisore miliardi di spettatori in tutto il Pianeta: la Francia e il Belgio si contenderanno un posto in questa Finale tutta da vivere, l’Inghilterra non vuole sciupare una chance ghiotta ma non deve sottovalutare Svezia, Croazia e Russia.

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio non si giocherà però di sera come la logica vorrebbe ma nel tardo pomeriggio, quando saranno le ore 18.00 a Mosca (e dunque le ore 17.00 in Italia). Ci sarà la luce solare a fare da cornice alla partita più importante del quadriennio, quella che vale una vita intera, quella che tiene sulle spine le due Nazioni che si fronteggeranno.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio della Finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio

FINALE MONDIALI 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com