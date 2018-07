Orario Finale Mondiali 2018: data, programma e canale tv. Si gioca in pieno pomeriggio…

Domani si comincia. Siamo alla stretta finale. I verdetti dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia sono arrivati. Francia, Belgio, Inghilterra e Croazia hanno staccato il biglietto per le semifinali e si affronteranno per contendersi i due posti per l’atto conclusivo. I transalpini sfideranno i belgi domani al Saint Petersburg Stadium (ore 20.00) mentre mercoledì sarà la volta dei britannici che affronteranno i croati a Mosca per completare il quadro delle due Finali del 3°/4° posto e del 1°/2° posto.

Di seguito il programma dettagliato delle Finali con tutti gli orari delle varie partite. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LE FINALI

14 luglio: Finale 3/4 posto, ore 16.00 – Saint Petersburg Stadium

15 luglio: Finale 1/2 posto, ore 17.00 – Luzhniki Stadium













