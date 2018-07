Olimpiadi Invernali 2026: prove di intesa tra Milano e Cortina. Torino fuori dai giochi?

L’Italia potrebbe presentare una candidatura unitaria per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026: è quanto scrive questa mattina “Il Gazzettino“, che però sottolinea come Torino potrebbe sfilarsi da questa triplice intesa, non condividendo una candidatura multipla, mentre la scelta potrebbe trovare il parere favorevole di Milano e Cortina.

I sindaci delle tre città verranno ricevuti domani dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, in un incontro a cui potranno essere presenti anche i tre governatori delle Regioni interessate. Come sottolinea il quotidiano, però, un’intesa tra Milano e Cortina vedrebbe in gioco due regioni a guida Lega, partito di cui fa parte il sottosegretario allo sport, Giorgetti.

La decisione definitiva del CONI arriverà mercoledì, ma Malagò vuole parlare con i primi cittadini delle città coinvolte: “La commissione si è riunita diverse volte. Io ho tutte le relazioni e mi sembra stia facendo un lavoro di screening eccellente su temi e problematiche. Si riunirà di nuovo martedì, prima della Giunta e del Consiglio nazionale, ma a me sembrava doveroso invitare i tre sindaci di Cortina, Milano e Torino, con i vertici delle regioni che supportano e accompagnano, anche per rispetto ed educazione, perché li ho sentiti spesso, ma non li ho più visti“.

I tempi però sono stretti ed una scelta va fatta: “Questa vicenda si chiuderà il primo agosto. Mi sembra ineccepibile perché ormai le carte sono sul tavolo, gli studi di fattibilità verificati, nelle questioni politiche ovviamente non entro nel merito, però almeno abbiamo agosto e settembre per lavorare al meglio e preparare il dossier. Penso che non avere le idee chiare e non aver costruito un buon dossier per l’appuntamento col CIO di Buenos Aires a ottobre sarebbe da incoscienti“.













Foto: Wikipedia

