Olimpiadi Invernali 2026, parla il governo: “Preso atto della proposta del Coni, compatibilità da verificare”. Si va verso la candidatura congiunta?

Domani il CONI sceglierà la città da candidare nella corsa per ottenere l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2018. Poche ore fa è arrivata l’autorizzazione del CIO a poter presentare una candidatura congiunta tra più città e così c’è la concreta possibilità che Milano, Cortina d’Ampezzo e Torino si uniscano: tra poche ore ne sapremo di più e vedremo se la scelta di un fronte comune sarà quella vincente.

Nel frattempo è arrivato anche il commento del governo attraverso le parole di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo sport: “Il governo incontrerà le città candidate e soprattutto verificherà la compatibilità delle linee guida con quelle poste dal Consiglio dei ministri. Prendiamo atto della proposta del Coni. Non abbiamo ancora visto il dossier e su questo ci riserviamo di intervenire“. Le tre città si dividerebbero le varie gare in calendario secondo un programma che verrebbe già definito in partenza ma ora bisogna soltanto aspettare, siamo alla stretta finale e queste sono le ultime ore di riflessione.