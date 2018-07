Olimpiadi Invernali 2026, oggi parla il governo poi sceglie il Coni. Milano, Torino o Cortina: chi vincerà?

Oggi il Consiglio dei ministri discuterà della candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026. Il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, presenterà le proposte delle tre città in corsa, Milano, Torino e Cortina. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è improbabile che il governo scelga in prima persona la città da candidare, ma piuttosto indichi la strada da percorre al Coni.

Infatti il governo dovrà avvallare ufficialmente la candidatura dell’Italia e assicurare quindi il pieno supporto alla città che verrà scelta. Una mossa fondamentale per chiedere poi al Cio di cambiare la regola che vieta alla nazione che ospita la votazione di candidarsi per quell’Olimpiade. Infatti Milano sarà la sede della votazione del 10 settembre 2019 e al momento questo impedirebbe al Bel Paese di candidarsi.

La decisione finale sulla città spetterà quindi al Coni. Sembra però che questa scelta sarà rimandata a fine luglio per permettere di sviluppare meglio le proposte e provare a trovare una (difficile) soluzione di intesa tra le parti. Nelle ultime ore Cortina sembra aver superato la favorita Milano, con Torino che rimane stabile, tuttavia la situazione resta complessa visti gli interessi in gioco e anche per il possibile scontro politico tra Lega e 5 Stelle.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fisi pentaphoto