Olimpiadi Invernali 2026: il Coni deciderà la candidata a settembre. Malagò spera in un’alleanza tra Milano e Torino

Quale sarà la candidata italiana ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026? Il CONI prende tempo, si deciderà dopo l’estate. Per Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, il tempo servirà a tentare di unificare le candidature di Milano e Torino, almeno stando a quanto riportato dall’edizione torinese de “La Repubblica“.

Verrà anche composta una commissione che passerà al vaglio le candidature (c’è anche Cortina, ndr). Lo afferma lo stesso Malagò: “È giusto un passo di riflessione, e il CIO è anche informato, per essere in grado di fare una valutazione non dico unanime ma il più possibile ampia. In commissione ci saranno atleti olimpici e paralimpici, e personaggi legati al mondo dello sport. Si era ventilata la possibilità di coinvolgere anche persone esterne al mondo dello sport ma mi sono riservato di parlarne in giunta perché è una buona idea ma non voglio che qualcuno ci accusi di ingerenza“.

Slittano così i tempi di scelta della candidata italiana: “Tra fine luglio e i primi di settembre, perché vogliamo fare una valutazione di carattere oggettivo. I dossier sono molto articolati e complessi, non possiamo essere noi a parlare della tipologia del villaggio olimpico, di una candidatura o di un’altra“.













Foto: Wikipedia

