Olanda-Italia basket, Qualificazioni Mondiali 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Chiudere la prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 con una vittoria: è l’obiettivo della nazionale italiana di basket nella sfida contro l’Olanda prevista oggi, domenica 1 luglio, alle ore 18 a Groningen.

Conquistare il quinto successo in sei partite per gli azzurri è importante anche in ottica secondo turno, quando i risultati ottenuti influiranno sulla classifica del girone a sei squadre, dove l’Italia incontrerà Lituania, Ungheria e Polonia, le prime tre del girone C (Kosovo già eliminato con una giornata d’anticipo). L’errore più grave da commettere è sottovalutare l’avversario, sconfitto facilmente all’andata: gli Orange hanno assolutamente bisogno di portare a casa i due punti, dato che a loro manca ancora la certezza matematica per il passaggio del turno. Sarà inoltre interessante vedere nelle fila dell’Italbasket il debutto di Niccolò Mannion, il giocatore di origini toscane classe 2001 che milita nella Pinnacle High School a Phoenix.

Di seguito il programma completo. Appuntamento previsto alle ore 18 di oggi per Olanda-Italia, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali di basket 2019 in Cina.

DOMENICA 1° LUGLIO:

Ore 18.00 Olanda-Italia, girone D, 6a giornata Qualificazioni Mondiali 2019

OLANDA-ITALIA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Olanda-Italia sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport 2 HD e sulla piattaforma Sky Go.

DIRETTA LIVE su OASport, con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

Credit: Ciamillo