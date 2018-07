Nuoto, Trofeo Settecolli 2018: finali. Panziera e Cusinato a passo di record, Paltrinieri passeggia nei 1500 stile libero

Terza ed giornata di finali presso il Foro Italico di Roma (Italia), valida per il Trofeo Settecolli 2018, e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri.

Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione 2018, ma l’azzurra è una nuotatrice di sicuro affidamento. La finale dei 200 dorso donne è stato un assolo della ragazza di Montebelluna e, dopo il record italiano delle due vasche di ieri, è arrivato quello delle quattro in 2’07″16, sbriciolando letteralmente il limite nazionale che apparteneva ad Alessia Filippi (2’08″03). Una prestazione di livello internazionale che candida la nostra portacolori ad un ruolo da protagonista ai prossimi Europei a Glasgow (3-9 agosto). Per la cronaca, la Panziera ha preceduto le due britanniche Jessica Fullalove (2’11″16) e Katherine Greenslade (2’12″23). Sul versante maschile il successo va all’ungherese Adam Telegedy (1’58″17), con 70 centesimi di vantaggio su Christopher Ciccarese (1’58″17) ed il britannico Luke Greenbank (1’59″05).

Fuochì d’artificio nei 50 farfalla uomini. Andriy Govorov stabilisce il nuovo primato del mondo come era stato annunciato alla vigilia. L’ucraino ha fatto segnare il crono di 22″27, migliorando il precedente limite dello spagnolo Rafael Munoz Perez (22″43), aprendo letteralmente le acque della piscina italiana. Alle sue spalle troviamo il campione britannico Benjamin Proud (22″93) e l’olandese Mathys Goosen (23″55). Il migliore degli italiani è stato Daniele D’Angelo in 23″57.

200 farfalla donne che parlano decisamente ungherese con Boglarka Kapas che si impone in 2’07″57 davanti alla connazionale Liliana Szilagyi (2’08″01). Sul terzo gradino del podio troviamo la britannica Alys Thomas (2’08″26). Alessia Polieri è quarta in 2’10″86. Italia protagonista nei 200 rana uomini con Luca Pizzini (2’09″34) a precedere la “foca” teutonica Marco Koch (2’09″45) e l’olandese Arno Kamminga (2’09″86), che si era già messo in evidenza nei 100 metri. Molto positiva la prova di Pizzini.

Nei 200 rana femminili è Yuliya Efimova a regalarsi un’altra prestazione di livello mondiale: 2’20″72 per la campionessa russa, dominatrice incontrastata della distanza. Sul podio le due britanniche Molly Renshaw (2’25″66) e Chlow Tutton (2’25″97). Quarta la nostra Francesca Fangio (2’26″40).

200 stile libero uomini monopolizzato dai brasiliani: vittoria per Altamir Melo Luiz (1’46″84) con lo stesso tempo del connazionale Fernando Santos. Un riscontro davvero notevole per entrambi davanti al nostro Filippo Megli (1’47″58), che si toglie la soddisfazione di precedere un grande atleta come il britannico James Guy (1’47″98). Nelle quattro vasche femminili, successo per l’olandese Femke Heemskerk (1’56″39) davanti al duo verdeoro Manuella Lyrio (1’57″99)/Larissa Oliveira (1’58″55). Simona Quadarella, su una distanza non sua, ottiene il quinto posto in 2’00″30.

La vasca del Foro Italico esalta ancora una volta Ilaria Cusinato. L’azzurra ha ottenuto il primato italiano in 2’10″92, bravissima a distribuire lo sforzo nei quattro stili, e ad ottenere un tempo inferiore al 2’11″25 di Alessia Filippi. Cusinato che ha battuto la russa Efimova (2’11″89) e la svizzera Maria Ugolkova (2’12″19), venendo fuori nella frazione a rana e poi chiudendo ottimamente nello stile libero. E’ invece David Verraszto il vincitore dei 200 misti uomini in 1’59″65, battendo Max Litchfield (1’59″68) e Giovanni Sorriso (2’00″82).

Infine la chiosa di Gregorio Paltrinieri nei suoi 1500 stile libero vinti dal carpigiano in un “comodo” 14’49″32 davanti a Domenico Acerenza (15’00″85) e al brasiliano Guilherme Costa 15’07″33. Un assolo per Greg che senza forzare eccessivamente si è portato a casa la vittoria, guardando già alla rassegna continentale di Glasgow.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport