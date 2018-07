Nuoto, Europei juniores 2018: Thomas Ceccon e Federico Burdisso guidano la truppa italiana ad Helsinki

Da domani fino a domenica 8 luglio sarà acqua bianca, noi ci auguriamo azzurra, in quel di Helsinki (Finlandia) per gli Europei juniores 2018 di nuoto. Nella piscina finnica la Nazionale giovanile guidata da Walter Bolognani e da Cesare Butini si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di far bene e confermare uno status di primo livello.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Costanza Cocconcelli (2002 / NC Azzurra 91), Emma Virginia Menicucci (2002 / Sisport), Anna Chiara Mascolo (2001 / H. Sport FI), Giulia Salin (2002 / Team Veneto), Giulia D’Innocenzo (2002 / CS Carabinieri), Erika Francesca Gaetani (2004 / Nuotatori Pugliesi), Beatrice Cavero (2000 / Primavera Campus), Letizia Memo (2001 / Piave Nuoto), Karen Asprissi (2002 / Team Insubrika), Helena Biasibetti (2002 / Dynamic Sport), Roberta Circi (2002 / Sergio De Gregorio), Cecilia Chini Balla (2001 / CN Torino), Carola Valle (2003 / Dynamic Sport), Giulia Borra (2001 / Team Insubrika), Gaia Guerrato (2001 / Vittoria Alata), Maria Ginevra Masciopinto (2002 / Fimco Sport), Bruna Pesole (2001 / Nuotatori Trentini); Thomas Ceccon (2001 / Leosport), Pierpaolo Veller (2000 / Team Veneto), Francesco Peron (2000 / SC Noale), Pietro Paolo Sarpe (2000 / CC Napoli), Johannes Calloni (2000 / Assonuoto Caserta), Marco De Tullio (2000 / Sport Project), Giulio Iaccarino (2000 / CC Napoli), Michele Lamberti (2000 / Gam Team), Alessandro Fusco (2000 / SC Alessandria), Devid Zorzetto (2000 / Tiro a Volo), Federico Burdisso (2001 / Tiro a Volo), Geremia Freri (2000 / Vittoria Alata), Giovanni Gregori (2000 / Tiro a Volo), Marco Guantini (2000 / FFGG).

Nella lista spiccano alcuni nomi che definire “Osservati speciali” è poco. Ci riferiamo, in primis, a Thomas Ceccon ed a Federico Burdisso. L’atleta del Team Leosport, classe 2001, è ritenuto da molti degli addetti ai lavori un futuro campione. La sua dedizione alla cura dei particolari e al nuotar bene rappresentano degli aspetti che si sono messi in evidenza a livello seniores. Basti pensare ai successi ottenuti nei 100 dorso (53″94, record italiano “junior”) e nei 200 misti (2’00″43, record italiano “junior), a livello assoluto, nei Campionati Italiani a Riccione. Questo, solo in parte, descrive le potenzialità di un atleta che, gestito a dovere, potrà regalare grandi soddisfazioni al Bel Paese.

Un discorso simile lo merita Burdisso. Il cognome identico al calciatore argentino può fuorviare, in quanto il suo modo di gareggiare non è certo difensivo. Sempre all’attacco il giovane atleta tesserato per il Tiro a volo nuoto di Roma che studia in un college nel Devon (Inghilterra). Un ragazzo capace di conciliare studio e sport con risultati strabilianti, come il 51″73 del Trofeo Settecolli 2018 (100 farfalla) o l’1’57″19 (200 farfalla) di qualche settimana fa a Roma, certificano (entrambi primati nazionali “juniores”). Un nuotatore che, come Ceccon, ancora deve definirsi fisicamente ed ha tutto per raggiungere importanti traguardi.

In campo femminile Giulia Salin, fondista di grande talento nello stile libero, potrebbe far bene nelle specialità di pura resistenza mentre, nel dorso, ispira grande curiosità Erika Gaetani, classe 2004, che a Riccione ha fatto incetta di primati “ragazzi” dai 50 ai 200 metri. Attendersi da lei delle medaglie è complicato, tuttavia un occhio al cronometro dovrà essere dato. Sempre in questo stile la 16enne Costanza Cocconcelli, nel recente meeting del Tiro a Volo Nuoto, ha fatto vedere cose eccellenti. La ragazza di Bologna ha abbattuto per la prima volta la barriera dell’1’02” (1’01″31), migliorando il proprio personale di circa sette decimi, salendo al tredicesimo posto tra le performer tricolori. Anche lei, dunque, può ritagliarsi uno spazio importante.













