Nuoto, Trofeo Settecolli 2018: Andriy Govorov ottiene il nuovo primato del mondo nei 50 farfalla al Foro Italico

Andriy Govorov stabilisce il nuovo primato del mondo nei 50 farfalla come era stato annunciato alla vigilia. Si sapeva che l’ucraino aveva tutte le carte in regola per ottenere un grande tempo e così è stato nella finale del Foro Italico, nel corso del Trofeo Settecolli 2018.

Govorov ha stabilito il nuovo record di 22″27, migliorando il precedente limite dello spagnolo Rafael Munoz Perez (22″43), aprendo letteralmente le acque della piscina italiana. Alle sue spalle troviamo il campione britannico Benjamin Proud (22″93) e l’olandese Mathys Goosen (23″55). Il migliore degli italiani è stato Daniele D’Angelo in 23″57.













Foto: comunicato Len