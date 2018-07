Nuoto sincronizzato, Mondiali juniores 2018: Italia sesta nella routine tecnica della prova a squadre

Nella terza giornata di gare dei Mondiali juniores 2018 di nuoto sincronizzato nella piscina di Budapest (Ungheria), la prima dedicata alle finali delle prove a squadre, è sempre la Russia a farla da padrona.

La Nazionale dell’Est ha incantato nella vasca magiara nella routine tecnica dando prova di dinamicità ed eleganza, portando a termine in maniera brillante spinte e transizioni. Una pulizia stilistica apprezzata dai giudici che ha portato alla valutazione di 92.7347 (27.9000 nell’esecuzione, 28.0000 nell’impressione e 36.8347 negli elementi). Alle spalle delle fortissime russe Ucraina e Giappone. La squadra di Oksana Pismennaya ha presentato un esercizio di rara intensità, valsa l’argento (90.331), precedendo le nipponiche (89.0176). Atlete del Sol Levante che si sono imposte nel confronto tutto asiatico per il bronzo contro la Cina (88.7030).

L’Italia ha concluso la suo prova con un buon sesto punteggio. Costanza Brogioli, Marta Murru, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Marta Iocoacci, Carmen Rocchino, Aurora Savi e Francesca Zunino hanno ottenuto 85.8312, mettendo in mostra un’ottima esecuzione di cui lo staff tecnico composto da Margherita Andolfi e Benedetta Parisella può andare orgoglioso. In un contesto agonistico di così alto livello, con 20 nazioni al via, questa prestazione è da rimarcare.

Con questi risultati la Russia allunga la propria striscia dorata, avendo conquistato la quinta vittoria in altrettante gare.

I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA – MONDIALI NUOTO SINCRONIZZATO 2018

1. RUS (Bazlova Anna, Maretich Milena, Snisarenko Kira, Titova Sofia, Ladnaia Kseniia, Minaeva Kristina, Zhavoronkova Arina, R – Gayday Tatiana, R – Nesterova Valeriya) 92.7347

2. UKR (Burdova Oleksandra, Kornieieva Daria, Lykhman Yevheniia, Stulienkova Kateryna, Derevianchenko Olesia, Kulyk Anastasiia, Nosova Anna, Stulienkova Sofiia, R – Fiedina, R – Shylo Valeriia) 90.3331

3. JPN (Fujiwara Mana, Miyauchi Kana, Takano Sakura, Watanabe Yumeno, Hosokawa Asaka, Sato Tomoka, Wada Ami, Yoshida Rie, R – Takai Haruhi, R – Euda Rena) 89.0176

4. CHN (Li Xiuchen, Liu Jinhan, Lyu Rong, Wu Qianxuan, Lin Yanjun, Liu Jintong, Wu Jingyan, Xiang Binxuan, R – Lin Yanhan, R – Meng Xinyue) 88.7030

5. ESP (Arboix Clara, Garcia Paula, Hernandez Mireia, Macias Maria, Bellver Teresa, Gomez Selena, Jimeno Irene, Tio Iris, R – Carreras Oriana, R – Nuno Ana) 87.1724

6. ITA (Brogioli Costanza, Murru Marta, Ruggiero Lucrezia, Sportelli Isotta, Iocoacci Marta, Rocchino Carmen, Savi Aurora, Zunino Francesca, R – Benedetti Veronica, R – Ciardiello Ambra, R – Mastroianni Soia, R – Mastropietro Martina) 85.8312

7. CAN (Armstrong Emily, Czarkowski Jaime, Gauthier Mikaelle, Regnier Jaiden, Barrett Catherine, Finn Scarlett, Hopper Paige, Spott Emma, R – Hoffmann Teah, R – Winkelaar Cassandra) 84.4921

8. USA (Alwan Grace, Elian Yara, Heffernan Hannah, Ramirez Daniella, Remmers Abbygayle, Areizaga Paige, Goot Nicole, Neely Cassandra, Remati Ruby, Tchakmakjian Emmanuella) 82.9434

9. GRE (Dipla Ifgeneia, Kofidi Vasiliki, Koutselini Anastasia, Vasilopolou Georgia, Gkagianni Nefeli Aikaterina, Kourgiantaki Olga, Taxopoulou Anna Maria, Zouzouni Violeta, R – Fanou Evdokia, R – Papageorgiou Nikoleta) 82.1558

10. SUI (Bergonzi Clara, Fahrni Ilona, Helfer Anouk, Peschl Noemi, Thoni Alyssa, Dario Mel, Grosvenor Emma, Mello Paloma, Schupbach Babou, Varesio Margaux) 80.7081

11. MEX (Aguirre Erandi, Barrera Miranda, Estrada Daniela, Meza Trinidad, Arellano Fernanda, Castillo Eileen, Martinez Alexa, Sida Sofia, R – Martinez Andrea) 80.0794

12. GBR (Costello Millicent, Larsen Cerys, Rushton Daisy, Taylor Abigail, Hampson Greta, Lloyd Daniela, Smith Harriette, Usher Victoria, R – Hughes Cerys, R – Thorpe Isabelle) 78.0997

13. BRA (Casale Vitoria, Noriega Clara, Santos Luiza, Soares Julia, Muccuci Laura, Okuyama Maya, Serafini Vitoria, Veloso Anna Giulia, R – Passos Jaddy, R – Serafini Isadora) 76.1073

14. HUN (Apathy Anna, Gacs Boglarka, Hungler Szabina, Szabo Anna Viktoria, David Janka, Gersterkorn Mira, Kassai Dora, Szabo veronka, R – Kassai Kamilla, R – Pentek Lili) 75.1146

15. GER (Artus Delia, Gotting Thora, Rinke Lisa-Sofie, Schwedler Lilith, Dachtler Daniela, Kittinger Lea, Sarnes Pia, Wagner Andrea, R – Bleyer Johanna, R – Gotz Elizabeth) 72.4805

16. EGY (Ali Laila, Elansary Farah, Hiekal Hanna, Sharaf Jayda, Azmy Nora, Fahmy Marwa, Radwan Farida, Tarek Mariem, R – Abdallah Shahd, R -Toson Malak) 71.9835

17. SVK (Bacharova Julia, Iakovlev Anastasia, Lisa Laura, Slezakova Rebecca, Bodikova Zuzana, Kvasnovska Kristina, Novotna Barbora, Suranova Sophia, R – Lengyelova Dina, R – Solymosova Silvia) 70.6369

18. POL (Aleksak Adrianna, Filipiuk Aleksandra, Mikolajczak Julia, Socha Barbara, Damentka Gabriela, Franszczak Wiktoria, Ryciuk Weronika, Socha Katarzyna, R – Sahli Ousini Kamila) 70.2661

19. CRO (Butorac Matea, Kadic Lorena, Palijan Lana, Radovcic Magdalena, Cibenecki Lara, Manojlovic Hana, Pernek Ema, R – Turkovic Katja, Garbajs Anja, R – Juranovic Petra, R – Juranovic Ani) 70.0000

20. TUR (Aktepe Bade, Dicle Sude, Onal Ide Ezgi, Unal Rumeysa Sude, Besiktas Ada Su, Gungor Zeynep Buse, Ozkaya Talya, R – Yazkan Zeynep, R – Ektas Yagmur) 69.5019













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fonte libera Francesca Zunino