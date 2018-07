Nuoto, Europei 2018: Mireia Belmonte Garcia non sarà al via della rassegna continentale. La spagnola soffre di vertigini

Niente Europei 2018 di nuoto per la spagnola Mireia Belmonte Garcia. L’iberica, campionessa olimpica a Rio 2016 nei 200 farfalla e bronzo nei 400 misti nonché argento nelle quattro vasche del delfino e negli 800 stile libero a Londra 2012, non prenderà parte alla rassegna continentale di Glasgow (3-9 agosto), soffrendo di vertigini già da qualche tempo.

Come rivela la Gazzetta dello Sport, i medici le hanno consigliato di non forzare e dunque Mireia ha deciso di non essere sui blocchetti di partenza nell’evento clou del 2018, privilegiando il pieno recupero fisico. Se vogliamo, lo stesso ragionamento fatto da Gabriele Detti, dopo i problemi avuti alla spalla dal campione del mondo degli 800 sl.

“Le vertigini dell’ultimo mese mi impediscono di essere competitiva a Glasgow – ha scritto nel tweet la nuotatrice iberica – I test medici sono stati soddisfacenti ma i medici mi hanno raccomandato di non forzare. Mi preparo con forza per il Mondiale di Corea 2019. Tutto il mio tifo per la spedizione spagnola“.

Los vértigos de los últimos meses me impiden competir con garantías en los Europeos de Glasgow. Tras las pruebas médicas, todas satisfactorias, los médicos me recomiendan no forzar. Deseando prepararme con fuerza para el Mundial’19 en Corea. Todo mi apoyo al equipo español. — Mireia Belmonte (@miss_belmont) July 20, 2018

L’iberica era apparsa in condizioni non ottimali agli ultimi Giochi del Mediterraneo, poco meno di un mese fa, dove era rimasta nettamente al di sopra dei suoi tempi stagionali e comunque era riuscita a vincere i 200 farfalla e i 200 misti, chiudendo invece alle spalle di Simona Quadarella gli 800 e i 400 stile libero. La 27enne nativa di Badolona, in Scozia, era iscritta nei 400, 800 e 1500 stile libero, nei 200 e 400 misti e nei 200 farfalla. Le azzurre Quadarella, Cusinato e Polieri perdono una rivale accreditatissima per i podi continentali e la competizione dovrà fare a meno di una delle atlete più rappresentative del movimento europeo degli ultimi anni, prima donna spagnola in grado di vincere un oro olimpico nel nuoto in Brasile.













Foto: BrunoRosa / Shutterstock.com