Nuoto, Europei juniores 2018: tris di Calloni negli 800 sl, Burdisso e Fusco in evidenza nelle semifinali

Quarta giornata di gare ad Hensinki (Finlandia) per gli Europei juniores 2018 di nuoto. Nel “Makelanrinne Swimming Centre” è il nostro Johannes Calloni a mettersi in evidenza nel mezzofondo dello stile libero.

L’azzurro ha conquistato il terzo bronzo di questa rassegna nelle sedici vasche, nuotando il suo personale in 7’56″50 (precedente 7’59″80 del 12/04/2018 a Riccione) e prendendosi una terza piazza prestigiosa alle spalle dell’ungherese Akos Kalmar (7’55″41) e del francese Paul Beagrand (7’56″23). 17° crono complessivo nella graduatoria complessiva per Giulio Iaccarino (8’12″68).

Nelle altre finali non arrivano medaglie per l’Italia. Michele Lamberti, figlio del grande Giorgio, è giunto quinto nei 200 dorso in 2’01″30, nella specialità in cui ha prevalso il fenomenale russo Kliment Kolesnikov che ha stabilito il nuovo primato dei campionati di 1’55″83. Sul podio anche il rumeno Daniel-Cristian Martin (1’58″37) e lo svizzero Roman Mityukov (1’59″23). Sesta piazza invece per Helena Biasibetti (1’00″40) nell’atto conclusivo dei 100 farfalla che ha sorriso alla britannica Emily Large ed alla bielorussa Anastasiya Shkurdai, oro ex-aequo (59″37). Terzo posto per la magiara Petra Barocsai (59″95).

Stesso piazzamento per Maria Ginevra Masciopinto che, nella finale dei 50 stile libero, ha comunque siglato il suo personal best di 25″80 (precedente 25″95 in semifinale). Nell’unica vasca si è imposta la britannica Freya Anderson in 24″52 (record dei campionati) a precedere la russa Elizaveta Klevanovich (25″43) e la polacca Kornelia Fiedkiewicz (25″53). Quinta piazza per il nostro Thomas Ceccon nei 50 dorso che hanno visto ancora il trionfo di Kolesnikov (24″52 – CR), mettendosi alle spalle il tedesco Michael Schaeffner (25″23) e lo svizzero Thierry Frederic Bollin (25″35). Ceccon ha comunque ottenuto il suo miglior crono (25″45) mai nuotato, migliorando di due centesimi quanto fatto a Riccone. Infine nella 4×100 mista mista successo della Russia in 3’47″99 con il nuovo primato europeo, quarti gli azzurrini.

Guardando alle semifinali da sottolineare il miglior tempo stabilito da Alessandro Fusco nei 100 rana (1’01″92, precedente record personale di 1’02″17) e le prestazioni di Federico Burdisso nei 100 delfino (53″20, quinto e in finale), di Giulia D’Innocenzo nei 100 dorso (seconda in 1’01″75) e di Roberta Circi nei 200 misti (2’16″82, ottavo ed ultimo tempo d’accesso alla finale).

Foto: OASport