Nuoto, Europei Glasgow 2018: sei integrazioni dopo il Trofeo Settecolli. Non c’è Gabriele Detti ma…

Le indiscrezioni sono state confermate e la FIN (Federazione Italiana Nuoto) ha ufficializzato le sei integrazioni nella lista dei partecipanti ai prossimi Europei di nuoto a Glasgow (Gran Bretagna), programmati dal 3 al 9 agosto.

Si tratta di Anna Pirovano (2’13″21 nei 200 misti; 2’27”52 nei 200 rana), Luca Mencarini (1’57″73 nei 200 dorso) e Filippo Berlincioni (1’57″36 nei 200 farfalla) nelle gare individuali; Alessio Proietti Colonna (4×200 sl), Carlotta Zofkova (4×100 mista femminile) e Alessandro Pinzuti (4×100 mista maschile) per le staffette.

“Dopo le ottime indicazioni ricevute dal Trofeo Settecolli ho atteso il termine della rassegna europea juniores per definire la composizione della squadra – le prime parole del direttore tecnico Cesare Butini – In primis ho considerato che i campionati europei possono anche rappresentare una valida esperienza per favorire la crescita tecnica degli atleti più giovani. Quindi ho cercato di coniugare la funzionalità ai progetti di staffetta e a situazioni individuali. Gli inserimenti di Pirovano, Mencarini e Berlincioni, oltre a confermare tale indirizzo, sono sostenuti da prestazioni che possono valere la presenza in semifinale che li collocano in buone posizioni nei ranking europei di specialità. A livello di staffetta ho voluto tutelare in particolare quelle miste di ambo i settori, convocando il secondo specialista in ogni stile. Ritengo che queste staffette abbiano notevoli potenzialità. Nell’ambito del progetto della 4×200 sl maschile ho integrato un altro nuotatore al fine di ampliare il monitoraggio degli atleti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Malgrado assenze importanti, come quella di Nicolò Martinenghi, la squadra è di indubbio spessore tecnico e si presenta a Glasgow vantando presenze rilevanti nell’attuale ranking europeo: 13 nelle prime 3 posizioni, 22 nelle prime 8, 15 nelle prime 15. Pur rimanendo ben ancorati con i piedi per terra, questi dati ci permettono di avere buone prospettive per aspirare ad un’Italia che si confermi tra le protagoniste della rassegna“, ha concluso Butini.

In questo elenco non c’è il campione del mondo degli 800 stile libero Gabriele Detti, nonché oro continentale nei 400 sl a Londra 2016 e due volte bronzo a Rio 2016 (nei 400 e nei 1500 stile libero), per i noti problemi alla spalla. Su di lui c’è ancora però un punto di domanda visto che il livornese ha ripreso ad allenarsi con una buona continuità nell’ultimo periodo. La decisione di partecipare o meno sarà essenzialmente sua e se ci sarà, gareggerà esclusivamente in staffetta.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Credit La Presse