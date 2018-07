Nuoto, Europei 2018: Gabriele Detti verso il recupero. La spalla migliora

Sensazioni positive, ma è ancora presto per cantare vittoria: secondo quanto scritto da “La Gazzetta dello Sport“, il recupero dal problema alla spalla procede bene per Gabriele Detti, e così aumentano le possibilità di vederlo in gara ai prossimi Europei, in programma a Glasgow nella rassegna continentale multidisciplinare.

Dopo la visita di ieri il nuotatore ha dichiarato alla Rosea: “Non avrei potuto desiderare maniera migliore per iniziare la settimana. La mia spalla sta migliorando, giorno dopo giorno. Ancora un po’ di pazienza e tanto lavoro e tornerò a fare quello che amo di più: nuotare e divertirmi, come ho sempre fatto. Sguardo fisso sull’obiettivo, sempre“.

Il campione del mondo sugli 800 metri stile libero ha sostenuto anche dei test che sono andati bene, facendo aumentare la fiducia in vista della manifestazione, che inizierà tra meno di un mese.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fabio Castellanza

robertosantangelo@oasport.it