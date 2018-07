Nuoto, Europei 2018: Gabriele Detti rinuncia! Il Campione del Mondo a casa, la spalla migliora ma non basta

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 23-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-23 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti ITA

Gabriele Detti non parteciperà agli Europei 2018 di nuoto, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) a inizio agosto. Il Campione del Mondo degli 800 metri stile libero, nonché detentore del titolo continentale sui 400, è stato costretto a rinunciare a causa del noto problema alla spalla che lo ha limitato molto nel corso dell’ultima stagione. Il toscano ha provato a recuperare fino all’ultimo, magari con la possibilità di gareggiare in staffetta, ma la corsa contro il tempo si è conclusa nel modo meno lieto. L’Italia perde così un atleta di riferimento che avrebbe rimpinguato notevolmente il nostro bottino di medaglie.

La rinuncia alla rassegna continentale è stata effettuata anche per recuperare al meglio dai fastidi fisici verso i Mondiali del prossimo anno e soprattutto in ottica Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo il comunicato federale: “Gabriele Detti – in accordo con società e staff tecnico e sanitario della nazionale di nuoto – rinuncia ai campionati europei a scopo precauzionale, onde evitare di anticipare i tempi del rientro agonistico malgrado visite mediche e test di valutazione abbiano mostrato evidenti miglioramenti della spalla sinistra. Il campione del mondo e d’Europa, nonché doppio bronzo olimpico, ha incrementato i carichi di allenamento in acqua, proseguendo gli esercizi specifici di potenziamento e di stabilizzazione, senza evidenziare problemi. L’obiettivo è iniziare in condizioni ottimali la prossima stagione che culminerà coi campionati del mondo ed avvicinerà alle Olimpiadi di Tokyo 2020”.