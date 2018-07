Nuoto di fondo, Assoluti 2018: Mario Sanzullo e Giulia Gabbrielleschi vittoriosi nella 10 km

Sono Mario Sanzullo e Giulia Gabbrielleschi i vincitori della 10 km in questa prima giornata degli Assoluti di nuoto di fondo a Genova.

Nelle acque libere liguri l’atleta delle Fiamme Oro Napoli si è imposto con il crono di 2:00’19.9, gestendo sagacemente il contesto agonistico alle sue spalle e precedendo nell’ordine Andre Manzi (2:00’22.7) e Matteo Furlan (2:00’25.9). Sanzullo, argento nella 5 km e bronzo nel team relay ai Mondiali di Budapest 2017, ha così staccato il biglietto per gli Europei, che si terranno tra circa un mese a Glasgow (Gran Bretagna), mentre per gli altri saranno le decisioni dei tecnici a fare la differenza. Da segnalare l’assenza del campione del mondo della 25 km a Kazan 2015, nonché detentore della Coppa del Mondo 2017, Simone Ruffini.

Sul versante femminile, come detto, è stata la 21enne nativa di Pistoia a centrare il bersaglio grosso con il crono di 2:06’38.7, precedendo allo sprint Martina De Memme (2:06’38.8), da poco dedita alle acque libere, ed il bronzo iridato di Budapest Arianna Bridi (2:06’39.1). In quarta piazza si è classificata Rachele Bruni, argento olimpico a Rio 2016, con il tempo di 2:06’39.8. Anche per la Gabbrielleschi c’è la qualificazione diretta alla rassegna in Scozia.













Foto: fonte Federazione portoghese