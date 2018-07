Mountain Bike, Coppa del Mondo Val di Sole 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 6 all’8 luglio la Mountain Bike ritorna in Val di Sole per tre giorni di gare con i migliori specialisti del mondo che si sfideranno presso la località di Daolasa di Commezzadura. Si svolgeranno le gare delle discipline Downhill, Cross Country e Four Cross. Si comincia venerdì 6 con il campionato del mondo di Four Cross maschile e femminile, il sabato si sfideranno i migliori interpreti mondiali di Downhill per la tappa di Coppa del Mondo mentre la domenica si chiuderà il programma con le gare Elite della Coppa del Mondo di Cross Country. Sarà sicuramente un week end spettacolare in una delle piste più insidiose e pericolose, in particolare la pista di Downhill, la Black Snake, è considerata la discesa più difficile e tecnica al mondo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 6 luglio

13:30 Coppa del Mondo DH Qualifiche Donne Elite

14:00 Coppa del Mondo DH Qualifiche Uomini Elite

17:30 Coppa del Mondo Cross Country Short Track – Femminile

18:15 Coppa del Mondo Cross Country Short Track – Maschile

21:15 Mondiali Four Cross – Maschile e Femminile

Sabato 7 luglio

12:30 Coppa del Mondo DH Finale Donne Elite

13:30 Coppa del Mondo DH Finale Uomini Elite

Domenica 8 luglio

12:20 Coppa del Mondo Cross Country Femminile

14:50 Coppa del Mondo Cross Country Maschile

